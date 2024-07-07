У Криму вибухнув газорозподільний вузол: спалахнула масштабна пожежа

Окупанти кажуть, що відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби.

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У Криму вибухнув газорозподільний вузол/ колаж: Главред, фото: скрін

У тимчасово окупованому Криму прогримів вибух і спалахнула пожежа на газорозподільній мережі поблизу Алушти. Про це повідомляють у мережі місцеві жителі.

Зазначається, що вибух стався у суботу, 6 липня. Після цього в мережі почалися ширитися фото і відео сильної пожежі.

Також повідомлялося, що вогонь перекинувся на лісовий масив поряд.

відео дня

У МЗС країни-агресорки РФ заявляли у коментарях російським пропагандистам, що причиною вибуху і пожежі стала розгерметизація підвісного мосту газової труби.

Алушта і 14 селищ залишилися без газу через вибух і пожежу на газогоні.

Дивіться відео пожежі в Криму:

Пожежа в Криму/ скрін

Пожежа в Криму/ скрін

Вибухи в РФ і на окупованих територіях – останні новини

Раніше повідомлялося, що ГУР "підпалило" безпілотниками пороховий завод у Тамбові. Водночас місцева влада усе заперечує – мовляв, усі безпілотники було збито засобами ППО.

Також повідомлялося, що дрони атакували місто в РФ, з якого запускають "Шахеди" по Україні. У Приморсько-Ахтарську вночі було голосно. Крім того, понад 10 гучних вибухів пролунали близько третьої години ночі в Ростові.

Нагадаємо, Краснодарський край РФ атакували безпілотники. За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони.

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