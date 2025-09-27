Світовий лідер різко змінив погляд Трампа на війну в Україні: ЗМІ назвали ім'я

Трамп почав більш оптимістично розглядати можливість перемоги України після одного візиту.

Поплічник Трампа оцінює зміну риторики президента, як хороший сигнал

Після візиту у Велику Британію Трамп змінив свій погляд на війну

Переконав у здатності України виграти війну Трампа король Чарльз ІІІ

Президент США Дональд Трамп нещодавно неочікувано висловив впевненість у тому, що Україна зможе повернути усі свої законні території, хоча ще нещодавно підтримував риторику про територіальні поступки.

Як повідомило видання The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела, на таку зміну позиції американського президента мав великий вплив король Чарльз ІІІ.

Як король вплинув на Трампа

Зміна поглядів на ситуацію в Україні у президента США відбулася після державного візиту до Великої Британії. Там відбулася низка приватних зустрічей із монархом, під час яких обговорювалася ситуація на фронті.

"Ці розмови були надзвичайно важливими для формування нового погляду Трампа на можливість перемоги України", - стверджує видання.

Вже після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час Генасамблеї ООН Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі свої землі.

Який додатковий фактор міг змінити погляд Трампа на війну

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що зміну позиції Трампа можна оцінювати як максимально позитивний сигнал. Він також зазначив, що на зміну риторики могло вплинути й те, що очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін роздратував президента США ігноруванням його ініціатив щодо припинення війни.

Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 18 вересня президент США Дональд Трамп прибув у Лондон на зустріч з королем Англії Чарльзом ІІІ. Під час банкетної процесії у залі Святого Георгія у Віндзорському замку вони заговорили про Україну.

Зокрема король Англії Чарльз ІІІ заявив, що його країна та союзники об'єднуються задля підтримки України, щоб стримати агресію РФ та забезпечити мир.

Згодом стало відомо, що Трамп грубо порушив королівський етикет, коли під час зустрічі з Чарльзом III почав плескати його по спині. Це грубе порушення, адже ніхто не може торкатися так до короля. Американський президент зробив це кілька разів.

