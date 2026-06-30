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Переговори з РФ щодо завершення війни: Рейтерович розкрив ймовірний сценарій

Олексій Тесля
30 червня 2026, 18:55
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Розвиток ситуації залежить від того, який приклад подасть президент США Дональд Трамп, вважає Ігор Рейтерович.
Тристоронні мирні переговори в Женеві
З’явився прогноз щодо нового етапу переговорів / Колаж: Главред, фото: x.com/SEPeaceMissions, Telegram/@umerov_rustem

Важливе із заяв Рейтеровича:

  • Європейці братимуть участь у переговорах з РФ щодо врегулювання ситуації в Україні
  • ЄС започатковує переговорний трек і визначає свою роль у цьому процесі

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію навколо публікацій ЗМІ щодо закритих переговорів Європи з країною-агресором РФ.

"Я не думаю, що тут є якесь протиріччя. Наскільки відомо, ці контакти намагався налагодити Кошта (голова Євроради Антоніу Кошта, - ред.). Через це вже висловлювали невдоволення окремі європейські країни, зокрема Німеччина", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

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Експерт зазначає, що, з іншого боку, європейці також братимуть участь у переговорах з РФ щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Вони це розуміють і готуються до цього. Наприклад, прем’єр-міністр Італії збирається назвати прізвище людини, яка, на її думку, могла б представляти Європу", - нагадав він.

Співрозмовник пояснив, що європейці запускають свій переговорний трек і намагаються визначити свою роль у цьому процесі.

"І, насправді, їм потрібно це робити. Єдине, було б краще, якби вони спочатку визначилися з кандидатурою, узгодили цю людину з Трампом і, очевидно, з Україною. А вже після цього розпочали якісь переговори з Росією. Але донедавна вони не знали, коли саме Трамп повернеться до цієї теми і як це повернення виглядатиме. Зараз, думаю, вони дещо скоригують свою політику і будуть орієнтуватися на те, що конкретно робитиме Дональд Трамп", - додав Рейтерович.

Відновлення переговорів про мир: що відомо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова прийняти новий раунд переговорів між Україною та Росією, якщо сторони вирішать відновити дипломатичні контакти.

Фідан наголосив, що, на думку турецької сторони, війну необхідно завершити якомога швидше шляхом переговорів, заснованих на принципах міжнародного права.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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