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Лінія бойових зіткнень знаходиться в 50 км від Кривого Рогу - ОВА

1 травня 2022, 22:17

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російської агресії щодо України.

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Лінія бойових зіткнень в 50 кілометрах від Кривого Рогу / facebook.com/OleksandrVilkul

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російської агресії по відношенню до України.

В Telegram-каналі Вілкул відзначив контрольованість ситуації в місті. Військова адміністрація і Збройні сили не підпустили ворога до Кривого Рогу.

"Кривий Ріг разом з усією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться в Херсонській області - це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту становить понад 100 кілометрів", - пояснив голова.

Він також підкреслив, що робота по зміцненню редутів Кривого Рогу і регіону триває постійно. Зокрема, будуються і вдосконалюються раніше побудовані бастіони.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні військова агресія РФ Олександр Вілкул
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