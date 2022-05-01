Лінія бойових зіткнень знаходиться в 50 км від Кривого Рогу - ОВА

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російської агресії щодо України.
Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російської агресії по відношенню до України.
В Telegram-каналі Вілкул відзначив контрольованість ситуації в місті. Військова адміністрація і Збройні сили не підпустили ворога до Кривого Рогу.
"Кривий Ріг разом з усією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться в Херсонській області - це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту становить понад 100 кілометрів", - пояснив голова.
Він також підкреслив, що робота по зміцненню редутів Кривого Рогу і регіону триває постійно. Зокрема, будуються і вдосконалюються раніше побудовані бастіони.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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