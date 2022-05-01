Орки пішли на штурм на чотирьох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратами

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, поніс втрати в живій силі і техніці.
Російські загарбники за поточну добу зазнали втрат на Слобожанському, Ізюмському, Донецькому та Таврійському напрямках.
"На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони з мінометів в районах населених пунктів Уди і Прудянка. Також російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів", - говориться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
"На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, поніс втрати в живій силі і техніці", - наголошується в повідомленні.
"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне і Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - заявили в Генштабі.
Крім того, російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар'їнка. "Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка і Зелене Поле", - йдеться в повідомленні.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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