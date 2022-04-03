Окупанти обстріляли Кривий Ріг Смерчами та касетними боєприпасами - Вілкул

Ілюстраційне фото. Маріуполь. / Фото Reuters

Російські окупанти обстріляли Смерчами Кривий Ріг. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти. Зокрема, в Інгулецькому районі постраждали десятки приватних будинків і один навчальний заклад.

Про це розповів голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул. За його словами, обійшлося без жертв.

Ворог вів вогонь з реактивної системи залпового вогню "Смерч". РСЗВ "Град" завдяки тому, що територіально бої зрушилися, до Кривого Рогу вже не діставала.

"Орки били Смерчами, били, знову ж таки, забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами", - сказав Вілкул.

Глава Криворізької ОВА попередив, що касетні заряди можуть вибухати упродовж 40 годин.

"Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, одразу йдіть і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не прислухалися до рекомендацій та принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули", - написав Вілкул.

Кривий Ріг перебуває під контролем Збройних сил України.

Як повідомляв Главред, російські окупанти продовжують наносити систематичні ракетні та авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах в Україні, однак інтенсивність ударів знизилася, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. При цьому триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі в бойових діях на території України.

Як повідомляє CNN з посиланням на кілька офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

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