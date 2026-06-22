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Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у Воронежі

Юрій Берендій
22 червня 2026, 23:12
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Руйнування воронезького заводу поставило під сумнів версію про нову ракету ERAM. Аналітики пояснили, чому масштаби удару викликають питання.
Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у Воронежі
Удар по Воронежу - яким типом ракет Україна атакувала стратегічний завод / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що пише Defense Express:

  • Удар по заводу у Воронежі викликав дискусії щодо типу зброї ЗСУ
  • Генштаб замовчав засіб ураження, що породило версію про ракети ERAM
  • Характер руйнувань більше відповідає важкій ракеті Storm Shadow

Удар по воронезькому заводу "ВЗПП", який виготовляє електронні компоненти для російських крилатих ракет, викликав хвилю дискусій щодо зброї, яку використали Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що для атаки могли бути використані начебто нові американські ракети ERAM із дальністю понад 930 км. Про це повідомили аналітики профільного видання Defense Express.

Поява нових версій пов'язана з особливістю офіційних повідомлень української сторони. Раніше під час аналогічних операцій нерідко уточнювалося, якщо для ураження використовувалися західні далекобійні засоби.

відео дня

"Основною теорією того що саме вдарило по заводу, можна вважати британо-французькі крилаті ракети Storm Shadow, що вже неодноразово застосовувались Україною для ударів по військових об'єктах на території РФ. Однак, зазвичай, коли застосовуються Storm Shadow, Генштаб ЗСУ прямо вказує, що були використані саме вони, а на цей раз там замовчали засіб ураження", — зазначили аналітики Defense Express.

На цьому тлі з'явилися припущення щодо використання нових американських розробок, які створювалися спеціально для потреб України в межах програми ERAM. Додаткового розголосу цій версії надали повідомлення про нібито знайдені росіянами уламки таких боєприпасів.

"Так, під підозрою опинились нові американські крилаті ракети створені по програмі ERAM, які розроблялись спеціально для України. Ця теорія підкріплюється тим, що нещодавно ра**исти знайшли начебто уламки цієї ракети, що вказує на те, що вона вже наявна на озброєння України та застосовується для ударів", — йдеться у матеріалі.

Дивіться відео наслідків ударів по Воронежу:

Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у Воронежі
/ Скріншот

За оцінкою видання, найбільш імовірним кандидатом серед таких систем може бути AGM-188A Rusty Dagger від компанії Zone 5 Technologies. Заявлених характеристик цієї ракети достатньо для досягнення цілей далеко за межами прикордонних районів.

У матеріалі зазначається, що AGM-188A Rusty Dagger має дальність понад 930 кілометрів, тому відстань до Воронежа не становить для неї проблеми. Водночас саме наслідки удару змушують сумніватися у тому, що підприємство було уражене виключно цією зброєю.

Ключову увагу експерти звернули на масштаби руйнувань. На оприлюднених кадрах видно значне пошкодження виробничої будівлі та обвалення кількох поверхів.

"Крилата ракета AGM-188A Rusty Dagger має бойову частину у лише 45 кілограмів. Тому існують значні сумніви у тому, що така мала бойова частина змогла б завдати такої шкоди, і скласти кілька поверхів у такому типі будівлі", — наголосили аналітики.

Саме тому серед альтернативних пояснень розглядається застосування потужнішого озброєння або комбінованого сценарію атаки. За оцінкою Defense Express, характер пошкоджень більше відповідає боєприпасам із набагато важчою бойовою частиною.

"З огляду на це, ймовірно удар був завданий крилатою ракетою із більшою бойовою частиною, як от вище згадана Storm Shadow із тандемною уламково-фугасною бойовою частиною масою 450 кг. Ще одним варіантом може бути комбінована атака, із застосуванням кількох типів крилатих ракет для ефективного прориву протиповітряної оборони ра**истів", — вказують аналітики.

Наразі остаточних підтверджень щодо типу використаного озброєння немає. У виданні зазначають, що нові подробиці можуть з'явитися після оприлюднення додаткових матеріалів з місця події або кадрів безпосередньо моменту атаки.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари по НПЗ в Росії запускають ефект доміно - коментар експерта

Фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус зазначив, що посилення ударів по російській нафтопереробній та експортній інфраструктурі може позбавити Росію можливості експортувати нафту, змушуючи її збільшувати внутрішню переробку. За його словами, хоча в країні налічується понад 83–85 нафтопереробних заводів, лише близько 12–15 із них є великими, і більшість таких підприємств розташована в європейській частині РФ.

Експерт також наголосив, що у разі неможливості реалізації нафти Росії доведеться консервувати свердловини, а це складний і потенційно ризикований процес. Під час простою можуть виникати корозія обладнання, обводнення родовищ і пошкодження стінок свердловин, через що частину з них у майбутньому може бути неможливо відновити. Хоча нафтогазова галузь передбачає цикли консервації та повторного запуску, не всі об’єкти повертаються до роботи, що може спричинити для російської нафтової промисловості довгострокові та фінансово затратні наслідки.

"Крім того, НПЗ виробляють нафтопродукти, а це продукція з більшою доданою вартістю. На тонні бензину Росія заробляє більше, ніж на тонні сирої нафти. Тому удари по НПЗ — це також вагомий спосіб зменшити доходи федерального бюджету РФ", - підсумував він.

Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у Воронежі
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо розширення ударів по РФ. Він підкреслив, що розширення ударів по території Росії має стати інструментом відповіді на щоденні атаки противника, оскільки це підвищить тиск на політичне керівництво РФ. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді під час брифінгу заявив про проведення серії точкових операцій. За його словами, удари по цілям РФ повинні послабити ланцюги постачання та логістику противника і допомогти швидко знизити його боєздатність.

Як раніше повідомляв Главред, колишній командувач Центрального командування США Девід Петреус висловив позицію щодо тиску на союзників Кремля. Петреус звернув увагу на складні потужні удари по Москві і закликав союзників оперативно координувати дії для стримування подальшої ескалації, оскільки це може вплинути на баланс сил у регіоні.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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