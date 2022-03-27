Контрнаступ ЗСУ та загроза оточення Маріуполя: в ОП назвали напрямок нового удару РФ

/ Макс Левін

Збройні сили України перейшли в невеликий тактичний контрнаступ у Сумській та Харківській областях, а також продовжують його в Київській та Херсонській областях, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Наші війська почали невеликий тактичний, але контрнаступ в Сумській, Харківській областях і продовжують його, відповідно, в Київській та Херсонській областях ... це означає, що буде багато полонених", - заявив Арестович під час чергового брифінгу.

При цьому він нагадав, що знущання над полоненими є військовими злочинами, які, згідно з міжнародним правом, не підлягають амністії і не мають терміну давності.

За словами Арестовича, в даний час противник, як і було заявлено Міністерством оборони РФ, переніс свої зусилля на схід України і перейшов до виконання двох основних завдань.

"Перше - оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона на півдні. Тому що ці питання пов'язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то його положення в районі Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, роблять і офіційно про це заявили. Це означає, що, по-перше, з одного боку це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми виб'ємо звідси ворога. По-друге, це означає потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя і зони ООС",-сказав він, зазначивши, що військово-політичне керівництво України і командування ЗСУ добре поминає дану ситуацію і вживають відповідних заходів.

Арестович також підкреслив, що два найближчі тижні будуть "нерівномірними в інформаційному плані".

"Будуть надходити як повідомлення про те, що ми перемагаємо і контратакуємо, контрнаступаємо на окремих напрямках, звільняємо свою землю від противника, а, по-друге, будуть надходити повідомлення, що на окремих ділянках фронту, зокрема на сході ситуація далеко не проста. І до цього потрібно бути емоційно і організаційно готовими", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше в Азові розповіли, що ситуація в Маріуполі дуже важка, але контрольована. Йде підготовка до деблокади міста.

Українські захисники спалюють танки окупантів, завдають ударів по ворожих військах. Загарбники несуть втрати, їх наступальні темпи знижуються. У ворога більше ресурсів, але сили оборони України намагаються проводити успішні операції і контратакувати.

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