У Прилуках завершили пошукову операцію: серед загиблих п'ятеро дітей

Президент наголосив, що антибалістика, боєприпаси для авіації та інвестиції в перехоплювачі щодня рятують життя українців.

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Удар по Прилуках забрав життя 22 людей / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Пошуково-рятувальну операцію в Прилуках завершено

Загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей

Руйнування через обстріли зафіксовано в 10 областях

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського ракетного удару по п'ятиповерхівці в Прилуках на Чернігівщині зросла до 22, серед них п'ятеро дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці вже завершено. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ще 54 мешканці Прилук отримали поранення, семеро з них - неповнолітні.

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"Понад 500 фахівців екстрених служб було залучено на місці. Дякую кожному й кожній. Відучора врятували 15 людей, зокрема й 5-річну дитину", - наголосив Зеленський.

Удари РФ по інших містах України

Президент підкреслив, що після такого жорстокого обстрілу росіяни продовжили бити по Україні. Зокрема, вранці Росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську, відомо про 12 загиблих.

"Ввечері у Києві двоє людей загинули через удар по житловому будинку. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ще четверо людей поранено, двоє з них - діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях", - йдеться у повідомленні.

Реакція партнерів на російські удари

Реакцію міжнародних союзників на атаки президент оцінив позитивно, однак вказав на потребу в практичних кроках.

"Вдячний партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини. Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту", - заявив Зеленський.

Саме від таких рішень, за словами глави держави, залежить безпека цивільних. Найближчими днями Київ розраховує на відчутні домовленості.

"Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі - все це фактично працює на збереження життів щодня. Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту", - підсумував він.

Якими можуть бути удари РФ по Україні взимку

Авіаційний експерт Костянтин Криволап говорив, що Росія взимку може зберегти здатність завдавати масштабних ударів по Україні, а їхньою метою може стати не лише енергетична інфраструктура, а й психологічний тиск на населення.

За його словами, багато залежатиме від того, чи зможе Росія зберегти нинішні можливості для ведення повітряної кампанії.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - підкреслив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удар по Прилуках - що відомо

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія під час масованого ракетно-дронового удару 7 жовтня завдала удару по житловому багатоповерховому будинку в Прилуках. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали.

Після удару президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти людей, дітей – це абсолютно свідомий вибір терору.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на удар по Прилуках та звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по житлових будинках. Він заявив, що вони не сховаються за наказами.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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