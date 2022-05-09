Триває бій за Рубіжне, рашисти провалили штурм Воєводівки - Генштаб

Триває бій за Рубіжне / Reuters

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Зокрема, російські окупанти намагаються поліпшити своє тактичне положення та оволодіти містом, повідомляє прес-служба Генштаб.

Окупанти хочуть створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Також ворог здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка Луганської області. Зазначається, що окупанти успіху не мали і відійшли на раніше зайняті позиції.

День Перемоги 9 травня

В Україні 9 травня відзначається День Перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Цього року державне свято припадає на повномасштабну війну Росії проти України. Держава-агресор веде військові дії проти української держави з 24 лютого.

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням, в якому заявив, що українці вшановують подвиг своїх предків, загиблих у Другій світовій війні. Загинули понад 8 мільйонів українців. Нація сьогодні продовжує боротися за свободу для своїх дітей і переможе. Скоро в Україні буде два дні перемоги, а на Хрещатику відбудеться військовий парад.

"Перемогли тоді. Переможемо зараз. І Хрещатик побачить парад Перемоги-Перемоги України! З днем Перемоги над нацизмом! Слава Україні!"- підкреслив Зеленський.

Парад Перемоги 9 травня відбувся і в Росії. У Москві на Красній площі виступив глава РФ Володимир Путін. В ході своєї заяви він озвучив ряд пропагандистських повідомлень.

Він звинуватив Україну в, мовляв, намірі атакувати захоплений Росією Крим, а НАТО - в планах щодо нападу на російську державу. Мовляв, війна з" неонацистами і бандерівцями " була неминучою для Москви.

"Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим, на Донбас. Альянс почав військове освоєння прилеглих до нас територій, в Києві заговорили про необхідність отримання ядерної зброї. Створювалася безпосередня загроза Росії біля наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим", - сказав Путін і підкреслив, що нібито саме тому Росія першою напала на Україну.

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