На Україну очікує два дні перемоги - Хрещатик побачить парад: Зеленський привітав з 9 травня

Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, в якій загинули понад 8 мільйонів українців - Зеленський / Скріншот відео Офіс президента

Народ України бореться за свободу для своїх дітей і здобуде перемогу. Ми ніколи не забудемо подвиг своїх предків у Другій світовій війні, в якій загинули понад 8 мільйонів українців. Зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги, а Хрещатик побачить переможний парад. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час вітального відеозвернення, опублікованого 9 травня, він сказав про те, що зараз українці б'ються за свободу своїх дітей і тому переможуть. Український народ ніколи не забуде подвиг своїх предків у Другій світовій війні. У ній загинуло 8 мільйонів українців. Скоро в країні буде два дні перемоги, а у когось не залишиться жодного.

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного", - сказав Зеленський.

Президент вірить, що український народ знову здобуде перемогу, а Хрещатик побачить переможний парад.

"Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!"- підкреслив Володимир Зеленський.

День Перемоги в Україні

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято в Україні, яке щороку відзначається 9 травня. Пам'ятний день змінив радянський День Перемоги.

У 2015 році президент Петро Порошенко підписав указ 169/2015 "Про заходи щодо відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці закінчення Другої світової війни" щодо проведення 8 та 9 травня заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам'яті і примирення, і Дня Перемоги.

9 квітня 2015 року було ухвалено законопроект №2539 "Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який набув чинності 21 травня 2021 року.

У рамках ухваленого пакету законів про декомунізацію скасували закон "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Радянську символіку суворо заборонили, а нове свято відзначається без терміна "Велика Вітчизняна війна".

Свято має на увазі переосмислення подій Другої світової війни. День пам'яті і примирення і День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні включає переосмислення подій війни, руйнування історичних міфів і чесний діалог про складне минуле.

Так само вшановується пам'ять всіх, хто боровся з нацизмом. Підкреслюється солідарність і бойове братство всіх Об'єднаних Націй.

Перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а також відмова від святкування і вибір на користь шанування.

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