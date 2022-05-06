Просування РФ на Донбасі: У Пентагоні пояснили тактичний успіх окупантів

Російські війська досягли невеликого прогресу, зазначив Джон Кірбі.
Російські війська домоглися незначного успіху в східній частині України, заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Незважаючи на це, українські війська продовжують чинити героїчний опір і стримують ворога, підкреслив він.
"Російські війська досягли невеликого прогресу, зокрема, в північній частині Донбасу. Цей прогрес, на думку США, не такий, якого очікувала досягти армія РФ на даний момент в цьому регіоні", - заявив Кірбі.
При цьому він зазначив, що, на думку Пентагону, українці чинять дуже жорсткий опір на лінії зіткнення.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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