"Перемололи" сотню рашистів разом з технікою: ЗСУ покришили окупантів на Донбасі

ЗСУ завдали удару по окупантам РФ / Фото Reuters

За суботу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід українські захисники знищили 107 чоловік особового складу агресора.

Крім того, також була ліквідована 31 одиниця ворожої техніки, сказано в повідомленні, опублікованому в Facebook ОТГ Схід.

"Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Російські фашистські війська здійснили 7 атак. Українські захисники знищили: особового складу-107, танків – 8, БТР – 1, БМП – 11, МТЛБ – 4, АТТ – 5, БПЛА – 2", - сказано в повідомленні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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