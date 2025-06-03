Хоче вийти переможцем: відомо, чому Трамп затягує із санкціями проти РФ

Відмова від санкцій може стати черговим ударом по авторитету Трампа.

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Трамп надіється на угоду з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви політолога:

Законопроект Грема щодо санкцій проти РФ не подобається Трампу

Ймовірно, Трамп придумає щось компромісне

Трамп хапається за угоду з Путіним, як за соломинку

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вніс законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії. Навіть лунали заяви, що він може бути ухвалений без згоди Трампа. Політолог Петро Олещук припустив, чи дійсно США почнуть діяти проти РФ жорсткіше.

"Чесно кажучи, я не уявляю, як це можна буде зробити. Адже в Палаті представників спікером є Майк Джонсон, який стовідсотково лояльний до Трампа, тому він просто не поставить на голосування законопроєкт, який Трампу не подобається. Утім, якщо Майк Джонсон буде змушений не ставити на голосування законопроєкт про санкції на догоду Трампу, це буде черговий удар по авторитету Трампа", - сказав він в інтерв'ю Главреду. відео дня

За його словами, для Трампа було б краще, щоб цей законопроєкт взагалі ніхто не вносив.

"Тепер же просто зіскочити з цієї теми у Трампа не вийде. Думаю, врешті-решт Трамп придумає щось компромісне, наприклад, запровадить якісь санкції проти Путіна і Росії, але вони будуть дуже і дуже слабкими. І тоді Путіну Трамп зможе сказати, що його до цього примусили, а своїм - що він почав запроваджувати жорсткі санкції, і тепер йому мають дати час на переговори", - підкреслив політолог.

Він також додав, що ймовірність запровадження "санкцій Грема" вкрай низька.

"Трамп зробить усе, щоб цього не сталося. Він досі, як за соломинку, хапається за угоду з Путіним, вважаючи, що він її досягне, все буде чудово, і, таким чином, він виправдає всі свої кроки і вийде переможцем. Очевидно, що ця угода вже виглядає мертвою, але Трамп за неї все одно хапається", - зауважив Олещук.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Російської Федерації до початку саміту Великої сімки, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Президент США Дональд Трамп говорив, що він "дуже розчарований" масованими обстрілами України, але при цьому Америка все ще не вводить жорсткі санкції проти Росії, щоб не зіпсувати "угоду".

Крім того, видання Süddeutsche Zeitung писало, що Європа і США більше не рухаються в одному напрямку, коли мова заходить про введення економічних санкцій проти Росії.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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