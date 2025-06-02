В США хочуть запровадити найжорстокіші санкції проти РФ: відомі терміни

Сенатор США сказав, що настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії.

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Нові санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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В США хочуть запровадити нові санкції проти РФ

Це планують зробити до початку саміту G7

Це має надіслати однозначний сигнал Китаю

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Російської Федерації до початку саміту Великої сімки, який відбудеться 15–17 червня в Канаді. Про це пише Bloomberg.

Зокрема, у спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем Грем наголосив, що санкції мають бути запроваджені до середини червня.

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Зазначається, що Штати хочуть надіслати чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.

"До саміту G7 ми сподіваємося запровадити санкції у координації з Європою, щоб надіслати однозначний сигнал Китаю", – заявили сенатори.

Також відомо, що законопроєкт щодо санкцій проти Росії передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії. Документ вже підтримали 82 сенатори.

"Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася – змусьте Китай допомогти її припинити", - заявив Грем.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на масовані повітряні атаки Росії проти України та ввести санкції проти РФ.

Президент США Дональд Трамп також не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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