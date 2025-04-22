Існують перешкоди: в РФ озвучили Україні умову для початку переговорів

Кремль вважає, що перед початком діалогу Київ має піти на певні юридичні кроки.

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Пєсков прокоментував заяву Путіна про готовність до діалогу з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Пєсков:

Росія готова до переговорів з Україною

Київ має зробити кроки для зняття перешкод на шляху до переговорів

Слова Путіна про відкритість до переговорів є підтвердженням позиції РФ

Представник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для початку переговорів між країною-агресоркою Росією та Україною Київ повинен "юридично розчистити перешкоди".

Як повідомляють росЗМІ, таким чином Пєсков прокоментував заяву воєнного злочинця та очільника Кремля Путіна про можливість обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

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"При бажанні та відкритості України, Київ має зробити кроки, які юридично розчистять перешкоди для переговорів з Росією", - наголосив він.

У Кремлі також додали, що президент РФ неодноразово заявляв про те, що відкритий до переговорів і його вчорашні слова є черговим підтвердженням цього.

Можливість переговорів України та Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента США Дональда Трампа, існує висока ймовірність досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Її можуть укласти вже цього тижня.

Напередодні також, за інформацією ЗМІ, президент США повідомив про те, що намір найближчим часом оприлюднити план мирного врегулювання війни в Україні.

Раніше також лідер Росії Володимир Путін вперше з 24 лютого 2022 року - повномасштабного вторгнення - висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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