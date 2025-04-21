США можуть визнати Крим російським: у Зеленського різко відреагували на чутки

Лещенко повідомив, що подібні заяви про Крим лунали ще 10 років тому.

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Чи можуть США визнати Крим російським / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Київ не обговорює з партнерами на переговорах питання територіальної цілісності України

Трамп ще у 2016 році вважав, що жителі Криму хочуть бути швидше з Росією

Питання територіальної цілісності України не обговорюється з партнерами на переговорах щодо завершення війни. Це суперечить Конституції. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

Він прокоментував чутки про те, що Білий дім може визнати тимчасово окупований Крим російським.

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"Усі переговірники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко говорять, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. І навіть Конституція України містить безліч заборон і обмежень, медійний ландшафт наповнений", - наголосив він.

За його словами, подібні чутки поширювалися ще 10 років тому. Зокрема, щодо цього питання висловлювався і Дональд Трамп ще у 2016 році.

"Трамп теж говорив, що жителі Криму хочуть бути швидше з Росією, ніж там, де вони були. Регулярно ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало розвитку, нам потрібно виходити з того, що головне - відстоювати свої українські національні інтереси", - зазначив Лещенко.

Лещенко підкреслив, що політичні заяви президента США є гарантією того, що це буде реалізовано.

Питання територіальної цілісності України - новини за темою

Нагадаємо, журналісти The Wall Street Journal писали, що Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.

Крім того, за словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.

Як повідомляв Главред, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що в обговорюваній домовленості про припинення вогню між Росією та Україною центральною темою є питання "п’яти територій". Про це він розповів в ефірі Fox News після свого недавнього візиту до Путіна.

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Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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