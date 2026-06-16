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Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Юрій Берендій
16 червня 2026, 23:05
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Росія продовжує використовувати масовані удари по території України переважно для психологічного тиску на цивільне населення, вважає Федоров.
Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться
Федоров назвав реальну ціль ударів по центру Києва / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скріншот з відео

Про що сказав Михайло Федоров:

  • Масштаби нинішніх масованих атак є максимумом можливостей Росії
  • Обстріли Києва є лише моральним тиском і агонією Путіна
  • Удари ворога ніяк не впливають на українське виробництво зброї

Росія використовує масовані удари по Києву насамперед як інструмент психологічного тиску на українське суспільство, намагаючись залякати цивільне населення та посіяти паніку. Водночас такі атаки не впливають на ситуацію на фронті чи темпи виробництва українського озброєння. Про це в ефірі ТСН повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, Росія витрачає кілька тижнів на накопичення ресурсів для масованих ударів по Україні, однак нинішні масштаби таких атак є максимумом її можливостей.

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Федоров наголосив, що саме такий обсяг засобів ураження ворог наразі здатний зосередити. Водночас він наголосив, що ракетні обстріли Києва не впливають на ситуацію на фронті й не можуть зупинити українське виробництво озброєння.

"Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою, це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск, і він його продовжує чинити", - сказав він.

На думку Федорова, такі удари також свідчать про нервову реакцію російського керівництва.

"Але це якась агонія і нерви Путіна - намагатися бити по центру міста, вбиваючи цивільних", - підсумував Федоров.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

По чому може вдарити РФ під час нової атаки по Києву - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що Росія під час ударів по Києву навряд чи зосереджуватиметься на так званих "центрах ухвалення рішень", а натомість може робити ставку на створення максимально складних умов для життя мешканців столиці.

За його словами, ураження об’єктів водопостачання або каналізаційної інфраструктури здатне спричинити серйозні проблеми для функціонування великого міста. Жданов зазначив, що відсутність води, а особливо каналізації, може суттєво ускладнити нормальне життя населення.

Експерт також підкреслив, що станом на зараз немає окремих об’єктів, які можна було б однозначно вважати "центрами ухвалення рішень", тому подібні заяви мають радше умовний характер.

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться
Бортницька станція аерації / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про масштабну атаку РФ на Запоріжжя, унаслідок якої загинуло двоє людей. Також відомо про велику кількість поранених, серед яких діти. Ціллю атаки ворога влучив у спальний район міста.

Також раніше повідомлялося про удар по житлових будинках у Харкові та Чугуєві, який призвів до пошкодження інфраструктури та загибелі трьох мирних жителів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про численні влучання дронів та удари по міським об’єктам, серед постраждалих є діти.

Як раніше повідомляв Главред, атаки РФ на Київ включають і цинічні удари по духовних святинях, зокрема пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це підтвердив речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій (Зоря), вказуючи на значні пошкодження і евакуацію цінностей під час атаки.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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