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РФ завдала удару по Харкову та Чугуєву: пошкоджено будинки, кафе, бізнес-центр і храм, є жертви

Анна Ярославська
9 червня 2026, 06:54
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Російський обстріл Харківщини забрав життя трьох мирних жителів. Рятувальники розбирали завали під загрозою нових ударів.
Наслідки нападу РФ на Харківську область 9 червня 2026 року
Ворожі дрони та ракети завдали удару по Харківщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • В результаті атаки на Харківщину загинули 3 людини, 18 - поранені
  • Пошкоджено житлові будинки, кафе, бізнес-центр і храм
  • Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів

У ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки ворожих ударів.

У Харкові в результаті атаки ударних БПЛА горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автомобілі.

відео дня

За попередніми даними, постраждали 15 осіб, зокрема, двоє дітей.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що серед постраждалих двоє дітей.

За його словами, підтверджено 11 влучень БПЛА по місту, два дрони впали без вибуху. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.

"Ворог завдавав ударів по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджено, вибито вікна в навколишніх будинках. Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 і 9 поверхами. На щастя, він не вибухнув. Мешканців евакуювали", — повідомив мер.

За даними голови Харківської ОДА Олега Синегубова, серед тих, кому знадобилася допомога медиків у Харкові, — троє дітей, зокрема, однорічний хлопчик. Троє жінок були госпіталізовані.

РФ завдала удару по Харкову та Чугуєву: пошкоджено будинки, кафе, бізнес-центр і храм, є жертви
Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Чугуїв

У Чугуєві в результаті ракетних ударів горіли гаражі, автомобілі та трава на відкритій території, пошкоджено житлові та інші будівлі.

Загинули троє людей: двоє чоловіків і жінка, ще троє — постраждали.

На місцях подій, під загрозою повторних ударів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема альпіністи, сапери та психологи, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби.

  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 червня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 8 червня російська окупаційна армія атакувала Одесу та область. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали люди.

У ДТЕК підтвердили удар по енергетичному об'єкту в Одеській області. Через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишилися понад 1 тис. сімей у регіоні.

Вранці 8 червня російські окупанти атакували "Шахедами" Конотоп у Сумській області. Кілька безпілотників завдали удару по житловому сектору міста.

Відомо, що в результаті удару пошкоджено багатоповерховий будинок, під завалами перебуває щонайменше одна людина. Водночас троє постраждалих госпіталізовано до реанімації, медики надають їм необхідну допомогу.

8 червня в Харкові в результаті атаки російських дронів було частково знищено хаб "Укрпошти". Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, команда вже працює над відновленням операцій.

Частина будівлі зруйнована, сталася пожежа на площі 1000 кв.м. Попри значні пошкодження, велика кількість посилок вціліла. Клієнтам обіцяють компенсації.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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