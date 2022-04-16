"Це дурниця": у Чехії жорстко відповіли на брехню і погрози РФ через постачання зброї Україні

Росія направила дипломатичну ноту Чехії, в якій попередила, що Прага нібито не може постачати зброю виробництва СРСР третім країнам без її згоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Сeskenoviny.cz.

"МЗС не відповів і не буде відповідати на цю ноту, враховуючи, що вона є фактичною нісенітницею і що не існує застережень про реекспорт військової техніки. Це ще один спосіб Росії використовувати брехню, щоб вимагати від нас припинити підтримку України", - сказав міністр.

Він додав, що Росія з початку агресії намагається тиснути на ЄС і НАТО, які надають допомогу Україні.

"На початку березня посол Росії поінформував заступника міністра, що Росія очікує терористичних атак на західні конвої зі зброєю для України. Ми чітко трактуємо це як загрозу, яку готує сама РФ. Росіяни передали подібні повідомлення іншим нашим союзникам з ЄС і НАТО", - додав Ліпавський.

Додамо, що в Мережі вже публікують кадри роботи переданої ЗСУ чеської військової техніки на фронті.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

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