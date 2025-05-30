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Є результат: РФ попередили про наслідки зриву переговорів щодо перемир'я

Анна Косик
30 травня 2025, 10:33
2078
У Туреччині заговорили про міжнародну ізоляцію РФ.
переговоры Украины и РФ, Турция
Міжнародна спільнота буде готова реагувати, якщо Росія не проявить гнучкість / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Що сказав Фідан:

  • Росію можуть ізолювати на міжнародному рівні
  • Україна та європейські країни проявили гнучкість щодо американського підходу до перемир'я
  • Під час переговорів вже вдалося досягти результату

Країна-агресорка Росія має проявити гнучкість у питанні досягнення перемир'я з Україною. У протилежному випадку РФ ризикує міжнародною ізоляцією. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Як пише TRT Haber, він наголосив, що ініціатива очільника США Дональда Трампа щодо припинення вогню стала чітким і визначальним сигналом для усіх учасників переговорного процесу, окрім Москви.

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Україна та європейська спільнота вже виявили ту гнучкість, яка необхідна для досягнення перемир'я в рамках американського підходу. Тепер усі очікують на аналогічну гнучкість з боку РФ. Якщо Кремль її не проявить, це поставить його у невигідне становище перед Штатами.

"Переговорний процес набуває позитивної динаміки, а сторони вже досягли певних результатів", - додав Фідан.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль стверджує, що російська та українська переговорні групи нібито працюють над узгодженням умов для можливого тимчасового припинення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російська політична еліта не очікує суттєвого прогресу від чергової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі, запланованої на 2 червня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не надала обіцяний "меморандум" про припинення вогню, що свідчить про черговий російський обман.

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Хто такий Хакан Фідан?

Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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