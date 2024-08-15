Ще одна категорія громадян матиме право на відстрочку - деталі законопроєкту

Згідно з законопроєктом №11391, шанс на відстрочку отримає ще одна категорія військовозобов’язаних.

https://glavred.net/war/eshche-odna-kategoriya-grazhdan-budet-imet-pravo-na-otsrochku-detali-zakonoproekta-10588784.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні - нові зміни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, фото: top.today.ua

Законопроєктом №11391 пропонується повернути відстрочку від мобілізації для тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Нещодавно таку ідею підтримало Міністерство оборони.

Напередодні нардеп Олександр Федієнко повідомив, що вже незабаром комітет розгляне відповідні зміни до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації".

"Цей законопроект розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації військовозобов’язаним чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації ", - зазначив нардеп. відео дня

Федієнко озвучив, що ГНЕУ надало відповідні пропозиції:

"Враховуючи наведене вище, а також з метою більш комплексного вирішення піднятої у законопроекті проблеми рекомендуємо розглянути можливість щодо внесення відповідних змін також і до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"", - йдеться в заяві.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Однак слова "(неповнорідний) брат/сестра" під час подальших змін до цієї норми були вилучені. Як результат до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №113911, яким пропонується виправити цю ситуацію. Саме його розгляд у комітеті анонсував Федієнко.

Що відомо про закон про мобілізацію / фото: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нещодавно стало відомо, чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні. На це запитання дав відповідь голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Також Кабмін придумав покарання тим, хто не оновив дані в ТЦК. Кабмін встановив, що військовозобов'язані, які не оновили дані в ТЦК, не можуть оновити чи отримати водійське посвідчення, перебуваючи за кордоном.

А от в одному з регіонів України вже розсилають повістки поштою. Військовозобов'язаним їх відправляють рекомендованим листом на адресу, яка була вказана у ТЦК або за останнім місцем реєстрації, повідомила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред