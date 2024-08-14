Служба з 18 років: відомо, чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні

Мобілізаційні процеси йдуть відповідно до потреб Генштабу, але проблеми, зокрема ухилення від мобілізації, залишаються, каже Веніславський.

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Чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні / колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Після ухвалення закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" більшість громадян віком від 18 до 60 років оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради Федір Веніславський в ефірі "Українського Радіо".

Він зауважив, що закон успішно виконав свою місію.

"Ми розуміємо, хто в Україні може бути мобілізований. Мобілізаційні процеси, які тривають після початку повномасштабного вторгнення після того, як закон набув чинності вийшли на інший якісний рівень", - наголосив Веніславський. відео дня

За його словами, наразі готуються зміни, що дозволять обмежено придатним громадянам до 25 років уникнути мобілізації, а вже мобілізовані зможуть звільнитися зі служби. Також законопроєкт передбачає, що громадяни до 25 років зможуть укласти контракт на один рік.

"Мобілізаційні процеси йдуть відповідно до потреб Генерального штабу, але проблеми, зокрема ухилення від мобілізації, залишаються. Для вирішення таких питань впроваджуються механізми економічного бронювання, але це потребує ще великих обговорень у парламенті", - додав голова підкомітету з державної безпеки.

Він також згадав про те, що в Україні не планується знижувати мобілізаційний вік, як це зроблено в Росії, де на фронт можуть відправляти з 18 років.

"В Україні громадяни, які самостійно виявили бажання вступити на військову службу можуть це також зробити з 18-річного віку. Громадяни до 25-річного віку можуть укласти контракт навіть на один рік", - каже Веніславський.

Він також підкреслив, що щодо освітніх відстрочок, то громадяни, які отримують другу або третю вищу освіту, не матимуть підстав для відстрочки від мобілізації.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони виступає проти законопроєкту, який дозволить не мобілізувати військовозобов'язаних українців до 25 років, які раніше були обмежено придатними.

В той же час, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Крім того, адвокат Роман Сімутін заявив, що перші штрафи від 17 тисяч грн. до 25 тисяч 500 грн за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня.

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