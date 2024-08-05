Третя штурмова бригада показала кадри танкового бою на Харківщині.

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Третя штурмова показала кадри танкового бою / Епічний штурм: бійці Третьої штурмової показали ефектні кадри танкового бою

Танковий батальйон Третьої штурмової бригади показав ефектні кадри бою, коли українські танкісти прикривали наступ своєї піхоти та завдали ураження російським позиціям. Про це бійці бригади повідомили у своєму Telegram-каналі.

"На світанку танки бригади заїхали на прикриття штурмових дій наших підрозділів у районі Харківщини. І поки штурмові групи виходили на позиції окупантів й розпочинали зачистку, танкісти поцілили у командний пункт та уразили звʼязок противника", - повідомили бійці бригади.

Наразі Третя штурмова веде бойові дії на Харківщині, саме тому танки українських бійців виїхали на позиції, аби прикрити штурмові дії ЗСУ. Таким чином нашим бронемашинам вдалось знищити командний пункт противника, а також вузол зв'язку.

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За словами українських воїнів, за підтримки танків нашим штурмовикам вдалось вдало провести наступальні дії та атакувати росіян на їхніх позиціях.

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Нагадаємо, росіянам вдалось останніми днями просунутися біля Покровська та у Донецькій області, вони просуваються повільно, вле впевнено.

Також окупантам вдається продовжувати успішний наступ у Часовому Яру, де вони захопили нові позиції та закріпилися на них.

Раніше повідомлялось, що армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту. Російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків".

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