"Яка вага": Alyona Alyona різко відповіла на найпопулярніше запитання

Відома українська артистка поскаржилася на застарілі стереотипи в суспільстві.

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Alyona Alyona - скільки важить / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

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Який запит про Alyona Alyona виявився найпопулярнішим у мережі

Як артистка пояснює інтерес людей до її зовнішності

Популярна українська виконавиця Alyona Alyona знову підняла тему сприйняття ваги в суспільстві. Своїми роздумами знаменитість поділилася в Instagram.

За словами виконавиці, її щиро дивує той факт, що зовнішність для багатьох залишається важливішою за творчі досягнення та професійний шлях. Реперка зізналася, що була вражена, коли дізналася, яке саме запитання про неї найчастіше задають користувачі в мережі.

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Як Alyona Alyona реагує на запитання про вагу / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Для мене було великим здивуванням дізнатися, що найпоширеніший запит про артистку Alyona Alyona, незважаючи на те, яка в мене кар’єра, минуле, скільки всього зі мною відбувається, - це "Яка вага", - поділилася артистка.

Виконавиця переконана, що такий інтерес є не лише відображенням усталених суспільних стереотипів, а й своєрідним способом самоствердження для багатьох людей, які намагаються порівнювати власні параметри з її фігурою.

Alyona Alyona зараз / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Крім того, Alyona Alyona виступила на захист людей із пишними формами, підкресливши, що вони не займаються пропагандою ожиріння, а критика на їхню адресу через зовнішність, на її думку, не має підстав.

"Я чудово розумію, чому: це якийсь елемент самоствердження, люди гуглять, щоб зрозуміти, чи вони більші чи менші за мене. Навколо мене завжди змінювалося все й усі, і лише вага завжди була зі мною", - підсумувала артистка.

Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я - Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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