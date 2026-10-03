ЗСУ просунулися на сході та звільнили нові території: подробиці операції

За останні 2–3 місяці зросла кількість знищених і поранених російських військових, повідомив глава держави.

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Стали відомі подробиці боїв на сході / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяв Зеленського:

Українські військові деокупували близько 125–140 кв. км території

Втрати РФ сягають 42 тис. осіб на місяць

У ході операції "Вівальді" українські військові деокупували близько 125–140 кв. км території, заявив президент України Володимир Зеленський.

"„Вівальді" - дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів", - сказав він в інтерв’ю Reuters.

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За словами Зеленського, за останні 2–3 місяці зросла кількість знищених і поранених російських військових. Він заявив, що з початку року втрати РФ становили 30–32 тис. осіб на місяць, з яких 21–22 тис. – знищені, а решта – тяжко поранені. Зараз, за його словами, йдеться про приблизно 42 тис. втрат на місяць.

"Отже, під час наступу ми втратили в кілька разів менше людей, ніж Росія, причому вони перебували в обороні", – заявив президент.

Він також зазначив, що українські військові хотіли розпочати операцію ще рік тому, однак тоді вона не була достатньо підготовлена. За словами Зеленського, рішення відкласти її дозволило підготуватися й досягти кращих результатів із меншими втратами.

Подробиці зачистки на сході

Третій армійський корпус ЗСУ продовжує операцію "Вівальді" в Донецькій області, спрямовану на звільнення українських територій. Під час третього етапу військовим вдалося взяти в полон значну кількість російських військовослужбовців.

Перед бійцями Третьої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" стояли два основні завдання:

провести зачистку населених пунктів на Лиманському напрямку;

забезпечити виведення російських полонених живими.

За словами військовослужбовців "Трійки", у районі операції постійно фіксувалася активність безпілотників. Російські дрони атакували як українські позиції, так і власні підрозділи. Під час просування групи неодноразово виявляли тіла загиблих російських військовослужбовців, яким не вдалося потрапити в полон.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що, за даними ISW, українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Нагадаємо, у DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Як повідомлялося, Роберт (Мадьяр) Бровді переконаний, що в жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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