Хіт 1977 року через 16 років відродився і знову підкорив музичні чарти

Оригінальна версія пісні "We Just Disagree" стала одним із найуспішніших сольних творів Дейва Мейсона.

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Хіт Дейва Мейсона (на фото ліворуч) "We Just Disagree" повернувся до чартів завдяки Біллі Діну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, billydean.com

Коротко:

Композиція увійшла до платинового альбому музиканта "Let It Flow"

У американському Billboard Hot 100 пісня піднялася до 12-го місця

Знаменита композиція британського музиканта Дейва Мейсона "We Just Disagree", яка здобула популярність у 1977 році, через 16 років повернулася в чарти завдяки американському кантрі-виконавцю Біллі Діну. Його інтерпретація пісні увійшла до альбому "Fire in the Dark" і посіла дев’яте місце в чарті Billboard Hot Country Singles & Tracks. Про це пише журнал Parade.

Оригінальна версія "We Just Disagree" стала одним із найуспішніших сольних творів Мейсона, відомого також як співзасновника британського рок-гурту Traffic. В американському Billboard Hot 100 пісня піднялася до 12-го рядка, а в чарті Adult Contemporary досягла 19-го місця.

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Композиція увійшла до платинового альбому музиканта "Let It Flow" і з часом закріпилася серед найвідоміших творів його сольної кар’єри.

Автором пісні став гітарист Джим Крюгер, який згодом став музичним соратником Мейсона. В основі композиції лежить історія стосунків, у яких двоє людей поступово віддаляються одне від одного і зрештою приймають рішення розійтися.

Однак сам Мейсон бачив у тексті глибший зміст. За його словами, пісня відображала не лише особисті переживання, а й розбіжності з колишніми учасниками Traffic, представниками звукозаписних компаній та іншими людьми з його оточення.

Музикант зізнавався, що з перших акордів його зацікавила незвичайна гармонія твору. Почувши просте виконання під гітару, він одразу зрозумів, що хоче записати цю композицію. При цьому Мейсон спочатку сумнівався, що пісня зможе досягти великого комерційного успіху, незважаючи на її музичну привабливість.

Всупереч його побоюванням, "We Just Disagree" посіла 12-те місце в Billboard Hot 100 і стала однією з тих композицій, які продовжують відкривати для себе нові покоління слухачів.

"We Just Disagree" у виконанні Дейва Мейсона

Як пісня отримала друге життя

У 1993 році до знаменитої балади звернувся американський кантрі-співак і автор пісень Біллі Дін. Він представив власну версію "We Just Disagree", адаптувавши мелодію під кантрі-звучання.

Композиція стала другим синглом з його альбому "Fire in the Dark" і зуміла піднятися на дев’яту позицію Billboard Hot Country Singles & Tracks.

Таким чином, софт-рок-композиція, яка вперше підкорила слухачів наприкінці 1970-х, через півтора десятиліття здобула нову популярність уже в іншому музичному жанрі. Історія "We Just Disagree" стала прикладом того, як вдала пісня може отримати друге дихання завдяки новому виконавцю та свіжому звучанню.

"We Just Disagree" у виконанні Біллі Діна

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про особу: Біллі Дін Біллі Дін (повне ім'я - Вільям Гарольд Дін-молодший) - американський кантрі-співак, автор пісень і музикант, який став популярним у 1990-х роках. Народився 2 квітня 1962 року в місті Квінсі, штат Флорида, США. З дитинства виступав у групі свого батька Country Rocks. Широку популярність здобув у 1988 році, перемігши в телевізійному конкурсі талантів Star Search. Випустив кілька успішних альбомів (його перші роботи "Young Man", "Billy Dean" та "Fire in the Dark" отримали золотий статус). Головні хіти: пісні "Somewhere in My Broken Heart", "Only Here for a Little While", "If There Hadn't Been You" та кавер-версія пісні "We Just Disagree". За композицію Somewhere in My Broken Heart він отримав премію Academy of Country Music (ACM) та номінацію на "Греммі". У 2017 році його включили до Зали слави артистів Флориди (Florida Artists Hall of Fame).

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