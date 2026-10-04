Таємниця, якій 27 років: що сказав Чарльз у ніч загибелі Діани

Король Чарльз у ніч аварії переживав не просто особисту трагедію.

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Король Чарльз III відчував величезний стрес / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

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Чого найбільше боявся Чарльз

Якими були його перші слова після страшної новини

З'явилися нові подробиці реакції короля Чарльза III на загибель принцеси Діани, які знову розбурхали старі суперечки навколо королівської родини.

Як стверджує королівська біографка Тіна Браун, яку цитує Radar Online, у перші години після трагедії Чарльз відчував не лише шок, а й сильний страх. За її словами, він переживав, що громадськість може покласти відповідальність за те, що сталося, саме на нього.

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Королева Камілла все-таки отримала довгоочікуване визнання / ua.depositphotos.com

Крім того, монарх побоювався, що смерть Діани зруйнує його репутацію та підірве спроби домогтися визнання його стосунків із Каміллою Паркер-Боулз.

Джерела підкреслюють, що в той момент Чарльз опинився під колосальним тиском: з одного боку - особиста трагедія та турбота про синів, з іншого - страх громадського осуду та політичних наслідків.

Ці заяви з’явилися на тлі нової хвилі обговорень, спричиненої книгою брата Діани, Чарльза Спенсера, у якій він також ділиться своєю версією подій і критикує поведінку королівської родини.

Нагадаємо, принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році, і її смерть викликала безпрецедентний суспільний резонанс у всьому світі.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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