Україна в майбутньому здатна виробляти більше зброї, ніж РФ - Зеленський

Під час Ставки президент разом із виробниками обговорив, які заходи має вжити держава для максимального збільшення обсягів виробництва озброєння.

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Зеленський обговорив виробництво та застосування української балістики / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Зеленський обговорив виробництво та застосування української балістики

Під час Ставки обговорили санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головною темою стало нарощування виробництва українського озброєння. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Важливе досягнення нашої держави та наших виробників зброї: Україна вийшла на рівень, що дозволяє виробляти такий обсяг високотехнологічної зброї, який у довгостроковій перспективі може перевищити російські можливості", - заявив Зеленський. відео дня

Президент зазначив, що під час засідання Ставки разом із виробниками обговорили, які рішення необхідні з боку держави для максимального збільшення випуску озброєння.

"Говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських можливостей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію", - сказав глава держави.

Йдеться, зокрема, про виробництво дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби та військової техніки.

Президент доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати роботу з міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування.

"Інвестиції в українське виробництво - це інвестиції в примушення Росії до миру, і партнери мають сприймати це як наше спільне з ними досягнення", - наголосив Зеленський.

Також під час засідання Ставки обговорили санкційний тиск на РФ.

"Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну", - заявив президент.

Особливу увагу приділили розвитку української ракетної програми.

"Я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, над виробництвом ефективної української балістичної та протиракетної системи. Сьогодні ми фактично провели аналіз можливостей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування", - повідомив глава держави.

Також розглянули питання щодо поставок засобів ППО. За словами Зеленського, найближчими днями забезпечення України системами ППО стане головним пріоритетом у переговорах з міжнародними партнерами.

Як Україна наближає завершення війни - коментар експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що масовані удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині території Росії зміцнюють переговорні позиції Києва та сприяють наближенню завершення війни.

Водночас він наголосив, що такі атаки справді впливають на хід подій і підштовхують процес до завершення, однак поки що не стали фактором, який кардинально змінив би підхід Кремля. На його думку, Володимир Путін, як і раніше, переконаний у можливості здобути перемогу.

Чаленко також зазначив, що в нинішніх умовах у Росії вже немає підстав висувати більш масштабні вимоги, ніж припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися на лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", - зазначив експерт.

Українські дрони та їх ефективне застосування - новин за темою

Як писав раніше Главред, випробування у бойових умовах автономного дрона‑перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно відбулося на Харківщині. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Нагадаємо, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності, що все помітніше впливає на ситуацію на фронті та створює серйозні проблеми для російських військ.

За даними The Independent, українські сили завдають ударів по російських системах ППО, об'єктах зв'язку та тилового забезпечення, розташованих на відстані від 30 до 180 кілометрів від лінії фронту.

Також раніше Україна запустила нову модель ведення війни: дроново‑штурмові підрозділи, які поєднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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