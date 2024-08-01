Коли 'Резерв+' вважається військово-обліковим документом: роз’яснення ТЦК

Якщо підтягнувся QR-код, але там щонайменше немає медичної комісії, це вже є приводом прибути до ТЦК, наголосила Козак.

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Коли "Резерв+" вважається військово-обліковим документом / колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, ua.depositphotos.com

Військово-обліковим документом "Резерв+" вважається тільки тоді, коли до нього підтягнуто QR-код. Про це в інтерв'ю Главреду заявила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

Вона наголосила, що цей військово-обліковий документ може не містити в собі деяких ключових параметрів, які свідчать про повне дотримання правил військового обліку. І тому в постанові КМУ №560 сказано про те, що під час зупинки та перевірки документів у разі відсутності військово-облікового документа, у разі встановлення невідповідностей даних, що наявні в ТЦК, громадянин підлягає сповіщенню або доставленню разом із представниками поліції до найближчого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Тобто, якщо підтягнувся QR-код, але там щонайменше немає медичної комісії, це вже є приводом прибути до ТЦК, тому що проходження військово-лікарської комісії є невід'ємним елементом, і за її непроходження також можуть накладатися адмінстягнення", - зауважила представниця ТЦК. відео дня

Хто така Лариса Козак Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні станом на середину липня свої облікові дані оновили уже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, що значно перевищує потреби війська на тепер.

Адвокат Роман Сімутін заявив, що перші штрафи від 17 тисяч грн. до 25 тисяч 500 грн за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня.

Також відомо, що під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК перевіряють особисту інформацію військовозобов'язаних відразу за 37 пунктами.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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