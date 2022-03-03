Знищили колону окупантів: у ГУР показали відео із зачисткою Гостомеля

/ Скріншот

В Гостомелі Київської області спецназ Головного управління розвідки Міноборони розгромив ворожу колону.

В результаті атаки ЗСУ були знищені бойові машини десанту противника.

Триває бій за контроль над Гостомелем в районі місцевого склозаводу.

Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Реклама

Раніше повідомлялося, що елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.

"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні труси. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – йдеться в повідомленні.