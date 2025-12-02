Рус
Розкриті деталі переговорів у США: була інформація, яку не можна було повідомляти телефоном

Ангеліна Підвисоцька
2 грудня 2025, 12:55
443
Президент України особисто заслухав доповіді членів української делегації, які особисто брали участь у переговорах із США.
Зеленский, переговоры
Зеленський розкрив деталі переговорів із США / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

  • Україна та США провели переговори
  • Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів

Українська делегація провела переговори із США. Президент України Володимир Зеленський розкрив важливі деталі. Варто зазначити, що були результати, про які члени делегації доповіли президенту особисто, їх не можна було озвучувати телефоном.

Результати переговорів у США

Переговори були проведені на основі Женевського документа, який в процесі був доопрацьований. Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов особисто описав американцям ситуацію, яка насправді відбувається на фронті.

відео дня

"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - зазначив президент.

Українські дипломати активно працюють з усіма партнерами. Водночас росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії, готуючись до зустрічей з американською стороною.

"Доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами. Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", - додав Зеленський.

Президент наголосив на тому, що Україна зацікавлена у справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Водночас такої зацікавленості нема з боку РФ.

Секретар РНБО перебуває на постійному контакті із США для визначення графіка наступних зустрічей.

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Путін уникатиме прямої відмови ініціативам США, одночасно супроводжуючи їх численними умовами та застереженнями.

На думку Невзліна, Москва й надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву будь-яких домовленостей. Путін, за його оцінкою, демонструє готовність продовжувати війну та не розглядає можливість припинення бойових дій навіть у сценаріях, вигідних для Росії. Він сподівається, що США усвідомлять цю позицію й будуть чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити до Москви узгоджений з Україною "мирний план".

