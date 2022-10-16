"Чмобиків" розстрілюють загородзагони, від голоду вони "жеруть" пшеницю з поля - СБУ

Росіян на фронті розстрілюють свої ж / фото: Міноборони рф

У росіян на фронті створена система загороджувальних загонів. На першу лінію оборони кидають ув'язнених, яких розстрілюють мобілізовані на другій лінії оборони у разі спроби втечі з поля бою. У свою чергу, самих мобілізованих розстрілюють кадрові російські військовослужбовці, розташовані глибше в тилу. Про це свідчить перехоплення СБУ розмови одного з мобілізованих з дружиною.

"У нас зеків привезли з в'язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо як загородзагін. Тих, що назад побіжить, замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, ззаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально - свої пристрелять", - скаржиться чоловік пригніченим голосом.

За словами окупанта, росіяни несуть великі втрати, а 200-ті залишаються на фронті. "Трупів ви теж не дочекалися, і їх навряд чи надішлють найближчим часом. А їх повно - і лебедянських, і липецьких", - сказав чоловік.

Також він скаржиться на відсутність їжі: "Їсти нічого, взагалі немає їжі. У кого грошей немає, той пшеницю з поля жере пророслу".

Намагаються здаватися в полон

Відзначимо, росіяни почали здаватися в полон прямо на полі бою. У мережі з'явилося відео, як один з окупантів прямо в ході бою підняв руки вгору і побіг у бік українських захисників в надії здатися в полон і зберегти собі життя.

При цьому йому вслід пролунали постріли. Не виключено, що росіянина, який здавався в полон, хотіли розстріляти окупанти із загороджувальних загонів, які знищують дезертирів або тих, хто йде здаватися в полон. При цьому бійці ЗСУ кричали рашисту швидше бігти до них, щоб він залишився в живих.

Раніше повідомлялося про те, що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт в Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України. За даними української розвідки, "чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.

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