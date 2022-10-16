УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

"Чмобиків" розстрілюють загородзагони, від голоду вони "жеруть" пшеницю з поля - СБУ

16 жовтня 2022, 11:57

При цьому самі мобілізовані отримали вказівку розстрілювати добровольців-ув'язнених, яких послали ще далі на передову.

мобики, чмобики
Росіян на фронті розстрілюють свої ж / фото: Міноборони рф

У росіян на фронті створена система загороджувальних загонів. На першу лінію оборони кидають ув'язнених, яких розстрілюють мобілізовані на другій лінії оборони у разі спроби втечі з поля бою. У свою чергу, самих мобілізованих розстрілюють кадрові російські військовослужбовці, розташовані глибше в тилу. Про це свідчить перехоплення СБУ розмови одного з мобілізованих з дружиною.

"У нас зеків привезли з в'язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо як загородзагін. Тих, що назад побіжить, замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, ззаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально - свої пристрелять", - скаржиться чоловік пригніченим голосом.

За словами окупанта, росіяни несуть великі втрати, а 200-ті залишаються на фронті. "Трупів ви теж не дочекалися, і їх навряд чи надішлють найближчим часом. А їх повно - і лебедянських, і липецьких", - сказав чоловік.

Також він скаржиться на відсутність їжі: "Їсти нічого, взагалі немає їжі. У кого грошей немає, той пшеницю з поля жере пророслу".

Намагаються здаватися в полон

Відзначимо, росіяни почали здаватися в полон прямо на полі бою. У мережі з'явилося відео, як один з окупантів прямо в ході бою підняв руки вгору і побіг у бік українських захисників в надії здатися в полон і зберегти собі життя.

При цьому йому вслід пролунали постріли. Не виключено, що росіянина, який здавався в полон, хотіли розстріляти окупанти із загороджувальних загонів, які знищують дезертирів або тих, хто йде здаватися в полон. При цьому бійці ЗСУ кричали рашисту швидше бігти до них, щоб він залишився в живих.

Раніше повідомлялося про те, що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт в Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України. За даними української розвідки, "чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.

Більше про загороджувальні загони у росіян:

військовополонені контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:05

"Він все правильно робить": Надія Бабкіна цинічно похвалила Путіна за вбивство українців

13:31

Іран хоче передати Росії балістичні ракети малої дальності: перша партія вже готується - WPВідео

13:25

Демонтаж "путінського авторитаризму" в самому розпалі: в ОП потролили російського диктатора

13:00

Гороскоп на завтра 17 жовтня 2022: Ракам - сварки, Левам - проблеми, Стрільцям - великі зміниВідео

12:56

ЗСУ готуються до звільнення Запоріжжя: по окупантам потужно "прилітає" - ФедоровВідео

Реклама
12:52

У Бєлгороді - переполох: над містом збили 16 ракет і є прильоти

12:45

Зірка "Кріпосної" Цимбалюк пояснив, чому не пішов воювати

12:08

Молодша донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото свого батька - першого чоловіка співачки

12:06

Певні дії вже почались: плацдарм окупантів на півдні скоро зменшиться - АрестовичВідео

11:57

"Чмобиків" розстрілюють загородзагони, від голоду вони "жеруть" пшеницю з поля - СБУ

11:54

"Лють недофюрера": дипломат пояснив, що штовхнуло Путіна масовано бити ракетами по Україні

11:18

Іво Бобул розповів, чому замовкла Софія Ротару

11:18

Під Білгородом по російських стріляли "добровольці" - таджики після релігійної суперечки - Арестович

11:09

У РФ скоро не залишиться ракет: Британія попереджає про жорсткий дефіцит високоточних боєприпасівВідео

10:15

Х'ю Джекман показав, яке зворушливе привітання отримав від 7-річного фаната з ОдесиВідео

10:12

У Кремлі почалося протистояння через оголошення мобілізації в РФ - ХоджесВідео

09:40

Останні теплі деньки: якою буде погода в УкраїніВідео

09:18

Потужний вибух у Донецьку: "бавовна" жорстко пошкодила будівлю міськрадиФотоВідео

08:57

Буде доленосна дата: астролог спрогнозувала, коли ЗСУ звільнять безліч українських земельВідео

08:51

Починається непередбачувана фаза: наступні тижні війни в Україні будуть критичними - CNNВідео

Реклама
08:28

Ще одним диктатором в Європі стане меншеПогляд

07:59

ЗСУ потужно "покришили" ворога: на півдні знищили більше десятка окупантів та російську РЕБВідео

06:23

Чергова путінська катастрофа і удар по його образу крутого хлопцяПогляд

06:12

День шефа 2022 - кращі листівки та привітання керівнику

05:05

День працівників харчової промисловості 2022 в Україні: привітання та душевні листівки

04:45

Син Баскова відмовився від усілякого спілкування зі своїм батьком

04:15

Армія України до кінця жовтня або увійде до Херсона, або звільнить місто - ЖдановВідео

03:30

Україну заморозить до - 4°: коли та де вріже холодригаВідео

02:20

День батька 2023 - зворушливі привітання і красиві листівки для найрідніших

01:30

В Україні "задвухсотили" фізрука із Санкт-Петербурга

00:51

Прикмети на 16 жовтня: які 4 речі заборонено робити, щоб не потрапити в бідуВідео

15 жовтня, субота
23:46

"Дуже важко": Зеленський назвав найкритичніші напрямки на фронтіВідео

23:32

"Обрав правильну сторону": у Зеленського відповіли на рішення Маска щодо StarlinkВідео

23:11

Прикмети на 17 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік був достаток в будинкуВідео

22:59

"Купол" проти БПЛА: у Києві створюють потужний захист від дронів РФВідео

22:54

У Росії остаточно ліквідували бізнес Ані Лорак

22:29

Війна в Україні рухається до непередбачуваної фази, РФ сподівається до зими уникнути колапсу - CNNВідео

22:26

Христина Остапчук натякнула на розставання з чоловіком

22:05

Бійня в Бєлгородській області: у військовій частині розстріляли десятки "чмобіків"Відео

21:44

"Чорт з ним": Маск "дав задню" і відновлює фінансування Starlink для УкраїниВідео

Реклама
21:42

Путін чекає, що військові РФ вгризатимуться у Херсон зубами, а вони зайняті мародерством – ПодолякВідео

21:21

"ЗСУ будуть тиснути": генерал США розкрив сценарій контрнаступу української арміїВідео

20:57

"Алігатора" розпатрала ракета: ЗСУ знищили вертоліт РФ Ка-52Відео

20:53

Гороскоп на завтра 16 жовтня 2022: Овнам - крадіжка, Скорпіонам - закоханість, Ракам - прибуток

20:39

За Гіркіна в полоні обіцяють $30 тисяч: флешмоб Стерненка підхопили Тополя і Маркус

20:37

ЗСУ знищили командира "елітного" загону спецпідрозділу ГРУ РосіїВідео

19:56

Начальники розвідки та артилерії - знищені: ЗСУ покришили бригаду "бучанських катів" РФВідео

19:28

Типова французька стрижка неземної краси, про яку мріють всі жінки

19:22

У Бєлгороді нові "прильоти": сталася велика пожежа на нафтобазіВідео

19:20

Похорон Путіна може відбутися після саміту на БаліПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти