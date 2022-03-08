Загороджувальні загони стріляють у спину: полонені окупанти розповіли про тактику РФ в Україні

Полонені російські військові

Російський окупаційні війська в Україні використовують тактику загороджувальних загонів.

Про це окупанти зізнаються в переговорах між собою, а також розповідають після потрапляння в полон. Відповідні свідчення вже опубліковані в Мережі.

При цьому солдати РФ виступають в ролі справжнього гарматного м'яса. Це зокрема підтвердили полонені бійці, які здалися нашим солдатам. За їхніми словами, командування Росії змушувало підлеглих йти в атаку. У разі відмови солдатів просто пристрелили б "дружнім вогнем".

"За наказом ми повинні були поїхати на невідомий полігон в Джанкой – на навчання. У підсумку, нас завезли в країну Україну. Нас завезли і нам сказали: відступати не можна, або свої ж застрелять", - кажуть полонені росіяни.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.