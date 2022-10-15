Бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів, які "відзначилися" у війні в Сирії

Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів РФ / скріншот

Бійці з 24-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України в результаті успішних бойових дій взяли в полон 7 російських військових, які раніше воювали в Сирії.

Про це розповів командир батальйону 24-ї ОМБр з позивним Ірис. Відео з його розповіддю опублікував у Facebook головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Полонені розповідали, що нібито є простими солдатами, проте виявилося, що у них великий досвід бойових дій в Сирії.

"Вони говорили, що вони нічого не знають, що їх там "прийшли і забрали вчителі"... Ну, як зазвичай вони говорять. Що вони мобілізовані. А як з'ясувалося, у них один майор, один прапорщик, три-чотири сержанти... Як з'ясувалося надалі, вони здійснювали свої терористичні акти в Сирії", - розповів захисник України.

"Кожен з нас усіма силами наближає до перемоги", – додав Залужний.

Боєць ЗСУ з позивним "Ірис" / скріншот

Раніше повідомлялося про те. що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України.

За даними української розвідки,"чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.

Уточнюється, що "гарматне м'ясо" з РФ, пригнане на фронт, бачачи безперспективність подальших бойових дій, просило у командування відведення на другу лінію фронту. Вони безрезультатно також просили провести з ними хоч найменшу підготовку і забезпечити мінімальними засобами озброєнь.

Читайте ще: