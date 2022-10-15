Бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів, які "відзначилися" у війні в Сирії

Полонені розповідали, що нібито є простими солдатами, проте виявилося, що у них великий досвід бойових дій в Сирії.
Бійці з 24-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України в результаті успішних бойових дій взяли в полон 7 російських військових, які раніше воювали в Сирії.
Про це розповів командир батальйону 24-ї ОМБр з позивним Ірис. Відео з його розповіддю опублікував у Facebook головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.
Полонені розповідали, що нібито є простими солдатами, проте виявилося, що у них великий досвід бойових дій в Сирії.
"Вони говорили, що вони нічого не знають, що їх там "прийшли і забрали вчителі"... Ну, як зазвичай вони говорять. Що вони мобілізовані. А як з'ясувалося, у них один майор, один прапорщик, три-чотири сержанти... Як з'ясувалося надалі, вони здійснювали свої терористичні акти в Сирії", - розповів захисник України.
"Кожен з нас усіма силами наближає до перемоги", – додав Залужний.
Раніше повідомлялося про те. що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України.
За даними української розвідки,"чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.
Уточнюється, що "гарматне м'ясо" з РФ, пригнане на фронт, бачачи безперспективність подальших бойових дій, просило у командування відведення на другу лінію фронту. Вони безрезультатно також просили провести з ними хоч найменшу підготовку і забезпечити мінімальними засобами озброєнь.
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