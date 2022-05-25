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Окупантів РФ залякують загороджувальними загонами: додому можна повернутися пораненим або в труні

25 травня 2022, 12:59

Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки потрапивши в полон.

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Полонений окупант РФ / скріншот

Окупанти РФ, які беруть участь в агресії проти України, можуть повернутися додому тільки пораненими, або вбитими.

Про це керівництво військ РФ заявляє своїм підлеглим, розповів один з полонених росіян, допит якого публікує СБУ.

Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки потрапивши в полон. Тому зараз здаються ще охочіше, ніж в перші тижні.

"Хотіли піти з частини, своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо тільки "двохсотими" або "трьохсотими". Якщо ми спробуємо втекти, то все буде заміновано. І по нас стрілятимуть наші ж пости", - розповідають вони СБУ.

Раніше Збройні сили України збили російського льотчика, що прямував бомбити Харків. З'ясувалося, що всі його родичі проживають у Запоріжжі. Українським військовим вдалося збити весь екіпаж.

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