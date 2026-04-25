Кількість жертв від удару РФ по Дніпру різко зросла, є зниклі безвісти: що відомо

Унаслідок масованого удару РФ по Дніпру зросла кількість поранених, серед яких є діти. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

https://glavred.net/war/chislo-zhertv-ot-udara-rf-po-dnepru-vozroslo-est-propavshie-bez-vesti-chto-izvestno-10759553.html Посилання скопійоване

Кількість жертв від удару РФ по Дніпру різко зросла - що відомо

Про що йдеться у матеріалі:

Кількість поранених через російський масований удар по Дніпру зросла до 46, серед них - п'ятеро дітей. Ще п'ять осіб - загинули. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ушпиталені 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу", - зазначив він.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі триває рятувальна операція після російських атак на місто. На місці працюють усі екстрені служби, медики та рятувальники, яким він висловив подяку за допомогу постраждалим.

За його словами, вночі російські війська завдали ударів по Дніпру ракетами та дронами, цілеспрямовано влучаючи у житлові будинки, енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об’єкти. Вдень атаки повторилися по тому самому житловому району. Унаслідок обстрілів постраждало понад 40 людей, серед них є діти, а 23 особи були госпіталізовані.

"Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть, поки не буде зʼясовано, що з ними сталося. На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари. Мої співчуття рідним і близьким", - написав глава держави у Telegram.

Зеленський також наголосив на важливості того, щоб міжнародна спільнота не втрачала уваги до російської війни в Європі через інші глобальні конфлікти. Він підкреслив, що іранський контекст не повинен відволікати від щоденних атак, адже загроза від дронів і ракет є однаково смертельною, і системи протиповітряної оборони мають забезпечувати надійний захист. Президент висловив сподівання, що всі домовленості щодо посилення ППО будуть реалізовані без затримок.

"І важливо, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня: не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів. Життя потребує захисту, і я дякую кожному, хто з Україною!", - резюмував він.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удар по Дніпру 25 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 25 квітня російські війська здійснили масштабний комбінований обстріл Дніпра, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні й крилаті ракети. Внаслідок атаки є загиблі, а кількість поранених продовжує зростати, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Загалом по Україні ворог випустив десятки ракет і сотні дронів, зосередивши основний удар саме на Дніпрі. За даними Повітряних сил ЗСУ, було застосовано 47 ракет і 619 безпілотників. Під обстріли також потрапили Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Пізніше, вдень 25 квітня, окупанти повторно атакували Дніпро. Зафіксовано влучання дрона типу "Шахед" у житловий будинок, унаслідок чого щонайменше семеро людей було поранено.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред