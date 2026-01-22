Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

Російські окупанти можуть атакувати Україну ударними дронами, балістичними ракетами та крилатими ракетами.

РФ готується до масованого обстрілу України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ може завдати комбінований удар по Україні

Російською ціллю може стати Київ та Київська область

Ворог може атакувати Україну "Орєшніком"

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами і дронами. Ворог вже готується до нового комбінованого обстрілу. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що протягом доби відбувається активна передислокація бортів стратегічної авіації між російськими аеродромами "Українка", "Бєлая", "Енгельс", "Дягилево", "Оленья".

Монітори фіксують активність телекодової апаратури пунктів управління ракетних військ.

Загроза застосування "Орєшніка"

Як наголошується, існує висока загроза застосування балістичних ракет, у тому числі і балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Ця загроза буде зберігатися до кінця тижня.

Які міста може атакувати РФ

Моніторингові канали зазначають, що ціллю ворога може бути будь-яке українське місто та будь-який об'єкт. Водночас вони радять звернути особливу увагу на такі міста та райони:

Київ (Подільський, Дарницький райони);

Коцюбинське, Бучанський район;

Васильків, Обухівський район;

Гребінки, Білоцерківський район.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

