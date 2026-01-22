Рус
Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2026, 20:22
Російські окупанти можуть атакувати Україну ударними дронами, балістичними ракетами та крилатими ракетами.
РФ готується до масованого обстрілу України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ може завдати комбінований удар по Україні
  • Російською ціллю може стати Київ та Київська область
  • Ворог може атакувати Україну "Орєшніком"

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами і дронами. Ворог вже готується до нового комбінованого обстрілу. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що протягом доби відбувається активна передислокація бортів стратегічної авіації між російськими аеродромами "Українка", "Бєлая", "Енгельс", "Дягилево", "Оленья".

Монітори фіксують активність телекодової апаратури пунктів управління ракетних військ.

Загроза застосування "Орєшніка"

Як наголошується, існує висока загроза застосування балістичних ракет, у тому числі і балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Ця загроза буде зберігатися до кінця тижня.

Які міста може атакувати РФ

Моніторингові канали зазначають, що ціллю ворога може бути будь-яке українське місто та будь-який об'єкт. Водночас вони радять звернути особливу увагу на такі міста та райони:

  • Київ (Подільський, Дарницький райони);
  • Коцюбинське, Бучанський район;
  • Васильків, Обухівський район;
  • Гребінки, Білоцерківський район.
Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

У Києві встановлять міні-котельні - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, що пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення - лікарень, шкіл, дитячих садків. Однак підключення навіть таких будівель вимагає складних технічних робіт.

Він пояснив, що потрібно зробити вихід з будівлі, встановити трубу і заглушку, підготувати об'єкт за проектом з дотриманням всіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення. За словами Сергієнка, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин. Але для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе тільки за умови виконання всіх технічних процедур заздалегідь.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу, немає технічних умов, то його фізично неможливо підключити, як би цього не хотіли", - підкреслив експерт.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві - новини по темі

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна тільки після закінчення опалювального періоду.

Також у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- і холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла зараз 4 000 багатоповерхівок з 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Як повідомляв Главред, через перевтому в столиці померли два слюсарі аварійних бригад, багато робітників мають обмороження і психологічне виснаження. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

