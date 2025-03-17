Чи буде припинення вогню в Україні в 2025 році: названо несподівану ціль Трампа

Трамп навряд зможе примусити російського диктатора Путіна до перемир'я, адже Росія не зацікавлена в припиненні вогню, зазначає Яковенко.

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Названо несподівану ціль Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із відео

Про що сказав Яковенко:

Ціль Трампа полягає в політичному й економічному домінуванні

Політика Трампа може викликати спротив всередині США

Україні не варто чекати припинення вогню в 2025 році

Трамп поки що не досяг значних результатів у зовнішній політиці, зокрема у вирішенні питань, пов’язаних із Китаєм, Іраном та війною Росії проти України. Його наміри досить очевидні — прагнення до гегемонії або політичного й економічного домінування. Журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв’ю Главреду зазначив, що Трамп намагається кардинально змінити глобальний порядок, однак робить це шляхом знищення м’якої сили США.

За його словами, прикладом є ліквідація USAID — організації, яка впливала на гуманітарні ініціативи по всьому світу. Внаслідок цього програма фактично припинила існування, і 40 мільярдів доларів більше не виділяються на подібні акції.

Замість цього залишається лише торгова війна, що, на думку експерта, призведе до розриву міжнародних відносин і посилення недовіри до США.

"Наприклад, один із перших результатів, до якого призвела політика Трампа, - зростання рубля в Росії щодо долара. Якщо за Байдена долар коштував понад 100 рублів, то тепер трохи більше 80. До того ж зросли ціни в самих США", - сказав аналітик.

Журналіст зазначає, що прихід до влади у демократичній країні політика фашистського типу неминуче викличе спротив. У США цей процес уже розпочався, оскільки країна є радше конфедерацією, де штати мають значний суверенітет, і придушити його, як це сталося в регіонах Росії, неможливо.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, чому Трампу не вдасться змусити Путіна піти на мир в Україні:

На відміну від Росії, де Путін легко перетворив державу на фашистський режим, США мають глибоке демократичне коріння. Росія ж ніколи не була демократичною країною й мала передумови для становлення тоталітарного режиму, а спроби демократизації на початку 1990-х були швидко зупинені.

"Ба більше, США - збройна країна, і беззаконня, як щодо громадян Росії, там не пройде. Друга поправка до Конституції - вільне носіння зброї - є однією з основ американської демократії. Ми побачимо опір, який придушити так просто не вийде", - сказав Яковенко.

Щодо війни в Україні, Яковенко наголошує, що у 2025 році припинення вогню очікувати не варто. Він сумнівається, що Трампу вдасться змусити Путіна піти на мир, адже російський диктатор не зацікавлений у припиненні війни.

"В арсеналі Трампа є інструменти для того, щоб примусити Путіна завершити війну, але на ділі застосовувати їх він явно не збирається", - резюмував він.

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Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США наполягають на тому, щоб Україна погодилася відмовитися від частини своїх територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Про це заявив радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц, повідомляє ABC News. За його словами, мирна угода також передбачає домовленість щодо видобутку корисних копалин та закріплення територіальних поступок України.

Готуються переговори між представниками України, США та РФ. Очікується, що Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть особисту зустріч вже наступного тижня. За словами спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, Путін нібито "приймає філософію" Трампа та прагне завершення війни, тоді як сам американський президент розраховує на її закінчення "протягом тижнів".

Однак журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначає, що Трамп, намагаючись просунути так зване перемир’я, прагне продемонструвати будь-які зовнішньополітичні успіхи за час свого перебування в Білому домі. Водночас Путін не має наміру припиняти вогонь чи укладати реальний мир.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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