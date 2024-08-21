Бойовий медик в одеській лікарні оголосив голодування через нелюдські умови

Бойовий медик, який наразі проходить лікування в одеській психіатричній лікарні, заявив, що там нелюдські умови і оголосив голодування та записав відео.

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Військовий медик в лікарні оголосив голодування / колаж: Главред, фото: скриншот з відео, УНІАН

В Одеській обласній психіатричній лікарні №2 жахливі умови для проживання і харчування залишає бажати кращого. Про це військовий медик Петро Конопля розповів напередодні та записав відео, повідомляє ТСН.

У цій лікарні лікуються військові, але, за словами бойового медика, умови там жахливі - облізлі стіни, пліснява та харчування, завдяки якому важко виздоровіти, адже не хватає овочів та фруктів.

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"Обіцяли раціон харчування покращити, але наразі нічого не змінилось. Нас годують просто гидотою перевареною, приготованою із найдешевших продуктів. Я не вважаю, що воїни, які зараз захищають Україну, мають терпіти таке ставлення до себе", - заявив військовий у своєму зверненні.

Також він показав свою лікарняну палату, на відео видно, що на стінаї є не лише пліснява, але і грибок. Пізніше Петро знову записав відео, де показав свій ранковий та вечірній раціон у цій лікарні.

Під звершення свого відеозвернення військовий заявив, що вважає, що він має право оцінювати їжу та умови проживання у госпіталі, оскільки він за майже три роки війни отримав кілька поранень і перебував у багатьох реабілітаційних центрах, де умови проживання дуже відрізняються від одеської лікарні.

Виходячи із цих всіх причин військовий оголосив голодування.

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