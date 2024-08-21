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Нью-Йорк - не за росіянами, але рівної лінії немає: що відбувається у селищі

Яна Ставська
21 серпня 2024, 18:59
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Військові описують ситуацію у селищі як патову, аналітики називають її "хаосом з обох сторін".
нью-йорк
Нью-Йорк у Донецькій області під загрозою повної окупації РФ / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, DeepState

Ситуація в Нью-Йорку складна, але заяви ворога про контроль над містом станом на 21 серпня не відповідають дійсності, повідомляють DeepState та джерела Суспільного у 53-й ОМБр.

Близько 20% Нью-Йорка під контролем ЗСУ. Проте ворог повсякчас намагається демонстративно вивісити "триколор" над знищеними адмінбудівлями. Українські підрозділи постійно її зривають.

За словами бійців, окупанти перебувають у більшій частині селища, попри їхню перевагу - 53-тя окрема механізована бригада утримує позиції у Нью-Йорку. Ситуацію джерело Суспільного називає складною і патовою.

відео дня

"Росіяни демонструють такі пафосні відео, що вони там вивішують прапори. Але ж таких спроб було безліч. Майже через день вони намагаються якусь ганчірку вивішувати, наші хлопці їх знімають, знищують. Таким чином ми демонструємо, що ми там. Ситуація взагалі патова склалась. Але ситуацію контролюємо", - поділився один з військових.

У самому Нью-Йорку противник застосовує тактику малих груп.

"Ми робимо навіть не все можливе - ми робимо неймовірні речі для того, щоб надалі контролювати населений пункт. Принаймні, якусь територію. Я можу казати тільки про нашу зону відповідальності: ми робили все для того, щоб в тил росіяни не заходили. Там дійсно немає такої рівної лінії: оце — їхня територія, оце — наша територія", - розповів боєць.

ЗСУ, за його словами, контролюють вогневе ураження, починаючи від піхоти, яка знаходиться в населеному пункті.

Аналітики DeepState описують ситуацію у Нью-Йорку як "хаос з обох боків". За їхніми спостереженнями, останніми днями росіяни обходять вогневі позиції ЗСУ і намагаються концентруватися у селі Неляпівка, де триває ліквідація ворога.

"Відповідно - складається ситуація, коли противник не намагається захопити селище, а просто закріпитися в глибині. З іншого боку перебування ворога в тилу теж нічим хорошим не закінчується", - зазначили експерти.

Нью-Йорк. Що відомо про селище?

Нью-Йорк - селище у Торецькій міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області. Розташоване на річці Кривий Торець за 10 км від Торецька та за 38 км від Донецька.

21 липня 2014-го року бійці 34-го батальйону увійшли в Нью-Йорк та протягом дня встановили повний контроль над селищем. Рейдами блокували будь-яке пересування російських найманців.

Бої за містечко відновилися вже у період повномасштабного вторгнення Росії.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію у Нью-Йорку

Станом на 13 серпня ситуація в селищі Нью-Йорк, що на Донеччині, залишалась важкою. Росіяни знаходили нові прохідні ділянки для наступу, тривають вуличні бої. Ситуація у селищі змінюється кілька разів на день.

8 серпня бійці 53 ОМБр точним ударом змогли знищити російський прапор, який росіяни підняли над школою у селищі Нью-Йорк як доказ окупації населеного пункту. Понад те, українські військові змогли відновити втрачені позиції в селищі.

На думку DeepState, втрата Нью-Йорка - питання "найближчого часу".

Як писав Главред, між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення. За словами військового експерта Сергія Згурця, захоплення териконів поблизу Залізного дозволить ворогу активізувати наступальні дії на Торецьк.

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