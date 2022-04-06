Карма вдарить по рашистах: астролог назвав переломні дати війни в Україні

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У найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням на лінії Харків-Гуляйполе, по якій йдуть міста Чугуїв, Барвінкове, Блюзнюки і Лозова, розповів астролог Дмитро Урантус.

У своєму новому прогнозі він не виключив, що обстріли і запеклі бої з великою ймовірністю йтимуть ще на декількох напрямках - в Павлограді, Петропавлівці, Первомайську, Васильківці, Покровці Дніпропетровської області та в Запоріжжі – в Гуляйполі та пологах.

Доля Донбасу і Маріуполя

Разом з тим астролог прогнозує, що під ударом будуть перебувати населені пункти Донбасу - на них чекають серйозні руйнування.

"Думаю, там буде дуже небезпечно, будуть обстріли і руйнування, не залишайтеся там. Не знаю, що сказати за Маріуполь, на жаль, мало шансів...",- пише він.

У той же час він звернув увагу на те, що географічна довгота Маріуполя збігається з довготою Москви, тому в квітні в столиці РФ почнуться руйнівні політичні процеси, результат яких світ побачить в серпні.

Зло повернеться до Москви

"В результаті, немов по невидимих проводах, все зло і біль повернуться в Москву. Це кармічний зв'язок між цими містами", - прогнозує астролог.

Він також нагадав про з'єднання Юпітера і Нептуна в Рибах - під час нього Росія програла Кримську війну і була змушена підписати невигідний для неї Паризький мирний договір, який визначив політичний устрій Європи до 1871 року.

Астролог не виключив, що схожа історія повториться і в 2022 році, чому також сприятиме інфляція в РФ і її міжнародна ізоляція.

Урантус додав, що при поєднанні Венери і Юпітера в Рибах буде надія на укладення мирного договору вже в травні.

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Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський озвучив думку, що війна Росії проти України триватиме принаймні півроку, однак Україна обов'язково вистоїть. Він підкреслив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу у веденні війни.

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