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Карма вдарить по рашистах: астролог назвав переломні дати війни в Україні

6 квітня 2022, 03:30

Обстріли і запеклі бої йтимуть на декількох напрямках, прогнозує Дмитро Урантус.

Маріуполь, війна
/ Фото Reuters

У найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням на лінії Харків-Гуляйполе, по якій йдуть міста Чугуїв, Барвінкове, Блюзнюки і Лозова, розповів астролог Дмитро Урантус.

У своєму новому прогнозі він не виключив, що обстріли і запеклі бої з великою ймовірністю йтимуть ще на декількох напрямках - в Павлограді, Петропавлівці, Первомайську, Васильківці, Покровці Дніпропетровської області та в Запоріжжі – в Гуляйполі та пологах.

Доля Донбасу і Маріуполя

Разом з тим астролог прогнозує, що під ударом будуть перебувати населені пункти Донбасу - на них чекають серйозні руйнування.

"Думаю, там буде дуже небезпечно, будуть обстріли і руйнування, не залишайтеся там. Не знаю, що сказати за Маріуполь, на жаль, мало шансів...",- пише він.

У той же час він звернув увагу на те, що географічна довгота Маріуполя збігається з довготою Москви, тому в квітні в столиці РФ почнуться руйнівні політичні процеси, результат яких світ побачить в серпні.

Зло повернеться до Москви

"В результаті, немов по невидимих проводах, все зло і біль повернуться в Москву. Це кармічний зв'язок між цими містами", - прогнозує астролог.

Він також нагадав про з'єднання Юпітера і Нептуна в Рибах - під час нього Росія програла Кримську війну і була змушена підписати невигідний для неї Паризький мирний договір, який визначив політичний устрій Європи до 1871 року.

Астролог не виключив, що схожа історія повториться і в 2022 році, чому також сприятиме інфляція в РФ і її міжнародна ізоляція.

Урантус додав, що при поєднанні Венери і Юпітера в Рибах буде надія на укладення мирного договору вже в травні.

читайте такожПерелом у квітні і замах на Зеленського: з'явився несподіваний прогноз про завершення війни

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський озвучив думку, що війна Росії проти України триватиме принаймні півроку, однак Україна обов'язково вистоїть. Він підкреслив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу у веденні війни.

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астролог війна Росії та України
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