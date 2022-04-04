Росія як і раніше хоче захопити всю Україну: у Міністерстві оборони дали прогноз на бойові дії

заступник Міністра оборони Ганна Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Російські агресори аж ніяк не залишили остаточно свої спроби захопити Україну. Тому залишається ризик як ескалації конфлікту, так і ракетних ударів, в тому числі по великих містах. Про це заявила заступник Міністра оборони Анна Маляр.

"На сьогодні ворог не залишає своїх намірів і планів захопити Україну. Насправді зараз йде запекла боротьба і війна за кожен сантиметр нашої землі, за кожен населений пункт. Незважаючи на те, що з Київської та Чернігівської, і навіть з Сумської областей відбувається переміщення і виведення військ, насправді це не означає Його капітуляцію", – говорить чиновник.

За словами Маляр, ворог не вивів остаточно свої війська, а всього лише почав концентрувати їх в інших регіонах.

"На сьогодні дійсно залишається висока небезпека на Сході. Це мета ворога. Харків і Харківська область, Донецька і Луганська області. Страшні історії з Маріуполя-це теж мета ворога. Є ракетні удари і по Одесі. Тому війна триває", - зазначила чиновниця.

Вона додала, що Україна обов'язково здобуде перемогу у війні з Росією, але для цього потрібен певний час. І ціна такої перемоги буде широкою.

читайте такожВорог збирає новий ударний кулак: Данилов пояснив відведення підрозділів РФ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з відведенням російських військ від Києва та Чернігова спостерігається їх накопичення на Донбасі.

"Ми також бачимо, що в цей час спостерігається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося. Ми нікому не віримо. Ні в єдине "красиве" слово, в словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну людину", - заявив Зеленський у відеозверненні.