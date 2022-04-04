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"Вони страждатимуть, сильно страждатимуть": вчені склали прогноз для орків, що жили на ЧАЕС

4 квітня 2022, 03:55

Російські окупанти протягом місяця рили окопи в Рудому лісі.

ЧАЕС
ЧАЕС / УНІАН

Білоруські ЗМІ пишуть, що один росіянин помер від променевої хвороби, а ще 26 осіб у важкому стані. Йдеться про тих окупантів, які дислокувалися в зоні відчуження ЧАЕС, а саме - Рудому лісі.

Як пише ТСН з посиланням на вчених, військові як мінімум отримають другий ступінь променевої хвороби.

"Вони страждатимуть, сильно страждатимуть. Взагалі променева хвороба по наростанню. Проявляється слабкість, головний біль, нудота, блювота, і може бути така ситуація, рідкий стілець, пронос, порушується імунітет", - зазначив академік Гнат Матасар, який все життя присвятив вивченню впливу радіації на організм людини і з першого дня після аварії на ЧАЕС він спостерігає за симптоматикою і перебігом променевої хвороби у різних людей.

За його словами, якщо російські орки протягом місяця рили окопи в Рудому лісі, або не рили, або навіть стояли поруч з ним, їх чекають великі проблеми зі здоров'ям.

"Це говорить про те, що у них були вражені всі органи і системи організму. Перш за все, це кровоносна система, це утворення крові, це безумовно слизові оболонки, це були порушення статевої функції. Молоді люди можуть втратити здатність розмножуватися", - додав учений.

Кандидат біологічних наук Олена Бурдо стверджує, що відсутність будь-якого інстинкту самозбереження у росіян в зоні відчуження важко пояснити логікою.

"Сталася ситуація, що характеризує ставлення країни до населення. Виходячи з історичного досвіду, Росія дуже любила робити досліди на своїх громадянах, це можна вважати якимось експериментом, який вони провели", - розповіла експерт.

Нагадаємо, російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону, масово вивозять в Гомель на лікування. У всіх-симптоми зараження радіаційними отрутами.

Згідно з даними ЗМІ Білорусі, 30 березня в Гомель приїхали близько семи медичних автобусів в республіканський Науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. У машинах були люди у військовій формі.

Армія РФ захопила ЧАЕС ще в перший день вторгнення - 24 лютого. Військові утримували в заручниках персонал. 31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження заявило, що на території української Чорнобильської атомної електростанції вже немає російських військ.

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