Армія РФ завдала удару по території лікарні в центрі Кривого Рогу: є поранені

Через обстріл Кривого Рогу важко поранена працівниця лікарні.

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Удар по Кривому Рогу - ворог влучив у лікарню в центрі міста / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Росія атакувала територію лікарні в Кривому Розі

Удар було завдано двома ракетами "Бандероль"

Є постраждалі

Вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Під удар потрапила територія однієї з міських лікарень.

"Ворог атакував центр міста двома "Бандеролями", - повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За його словами, російські військові атакували територію однієї з лікарень Кривого Рогу.

"Наразі є двоє постраждалих. Жінка - співробітниця лікарні - у важкому стані, вже в операційній. Чоловік - у стані середньої тяжкості", - додав Вілкул о 10:24.

О 10:42 Вілкул повідомив про ще одну поранену жінку, яка просто гуляла з собакою. Її стан - середньої тяжкості. Вона вже перебуває в операційній.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Росія готує до 70 ракет для атаки на Україну – монітори

Російська окупаційна армія завершує підготовку до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атака може відбутися в ніч на 7 жовтня - у день народження російського диктатора Володимира Путіна.

За даними моніторів, серед пріоритетних цілей - критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області.

Також можливі удари по Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

"Найімовірніше, що удар відбудеться в ніч з 6 на 7 жовтня", - зазначає єРадар.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрили. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.

4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.

2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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