Армія РФ завдала удару по території лікарні в центрі Кривого Рогу: є поранені

Коротко:
- Росія атакувала територію лікарні в Кривому Розі
- Удар було завдано двома ракетами "Бандероль"
- Є постраждалі
Вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Під удар потрапила територія однієї з міських лікарень.
"Ворог атакував центр міста двома "Бандеролями", - повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За його словами, російські військові атакували територію однієї з лікарень Кривого Рогу.
"Наразі є двоє постраждалих. Жінка - співробітниця лікарні - у важкому стані, вже в операційній. Чоловік - у стані середньої тяжкості", - додав Вілкул о 10:24.
О 10:42 Вілкул повідомив про ще одну поранену жінку, яка просто гуляла з собакою. Її стан - середньої тяжкості. Вона вже перебуває в операційній.
Росія готує до 70 ракет для атаки на Україну – монітори
Російська окупаційна армія завершує підготовку до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атака може відбутися в ніч на 7 жовтня - у день народження російського диктатора Володимира Путіна.
За даними моніторів, серед пріоритетних цілей - критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області.
Також можливі удари по Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській та Дніпропетровській областях.
"Найімовірніше, що удар відбудеться в ніч з 6 на 7 жовтня", - зазначає єРадар.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрили. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.
Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.
Увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.
4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.
2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.
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Про персону: Олександр Вілкул
Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.
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