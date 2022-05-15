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"Пекло зійшло на землю": на Азовсталі загинуло як мінімум 15 жінок

15 травня 2022, 22:17

14 травня на Азовсталь були вперше скинуті фосфорні бомби. Ворог обстрілює українських захисників з усього наявного озброєння.

азовсталь
На Азовсталі загинуло 15 жінок / t.me/polkazov

Російські окупанти продовжують нещадно бомбити і штурмувати "Азовсталь" в заблокованому Маріуполі. На території металургійного комбінату вже загинуло 15 жінок, повідомив у коментарі 24 каналу заступник командира полку Азов Святослав "Калина" Паламар.

14 травня на Азовсталь були вперше скинуті фосфорні бомби. Ворог обстрілює українських захисників з усього наявного озброєння. При цьому самі окупанти заявили про нібито застосування запальних снарядів 9М22С з термітними шарами, оскільки використання фосфорних бомб заборонено.

"Пекло зійшло на землю. В Азовсталь. Неймовірно, як тримаються наші захисники. Ми всі в безоплатному боргу у них", - резюмував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

При цьому ситуація з наданням медичної допомоги військовослужбовцям на Азовсталі досягла критичного рівня. Пораненим змушені ампутувати кінцівки без наркозу, так само не вистачає й інших медикаментів.

При цьому поранені перебувають в умовах антисанітарії та нестачі кисню.

Бої за Азовсталь у Маріуполі

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

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війна в Україні новини Маріуполя эвакуция Азовсталь
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