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Треба протриматися місяць-два, в гіршому випадку доведеться вийти з Бахмута і Вугледара - Андрусів

11 лютого 2023, 06:30
Окупаційні війська Росії готуються до оборони і намагаються поліпшити своє становище в Донецькій області, вважає військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.
ВСУ, Андрусів
На війська Росії в війні проти України в будь-якому випадку очікує глухий кут - Андрусів / Колаж 36-я ОМБП, скріншот YouTube

Існує два сценарії розвитку подій на війні Росії проти України. Перший - якщо ЗСУ протягом 1-2 місяців утримають свої рубежі, ситуація для окупаційних військ РФ стане безвихідною, і українські сили зможуть завдати ударів. Другий, песимістичний, передбачає можливий вихід з Бахмута і Вугледара Донецької області. Але навіть в такому випадку росіяни зіткнутися з тупиком. Про це заявив колишній радник глави МВС, керівника Офісу президента, військовослужбовець української армії Віктор Андрусів.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо силам оборони України вдасться найближчими тижнями утримати свої позиції, РФ зіткнеться з тупиковою ситуацією, а ЗСУ за такої обстановки зможуть завдати по ворогу серйозних ударів.

"Ситуація оптимістично дуже проста – нам потрібно втримати рубіж, який ми тримаємо, місяць-два. Якщо ми його втримаємо, то за тих втрат, яких вони зазнають, їхні успіхи зроблять війну для РФ безвихідною. Тобто вони зрозуміють, що зайшли у глухий кут, а ми, відповідно, зможемо використати час, який виграємо, для того, щоб завдати РФ серйозних ударів", - зазначив Андрусів.

За його словами, за песимістичного сценарію силам оборони України доведеться вийти з Бахмута і Вугледара Донецької області і відступити на третю лінію оборони. Але росіяни все одно опиняться в глухому куті, оскільки їм довго доведеться штурмувати нові позиції.

"Песимістичний сценарій – нам доведеться відступити на кілька десятків кілометрів. Фактично, нам, можливо, доведеться вийти з Бахмута та Вугледара. Але прориву оборони чи фронту не станеться, ми просто відійдемо на нові рубежі. Є так звана третя лінія оборони, яка підготовлена і зараз облаштовуються ще більш нові рубежі. Ви бачите, що наша оборона дуже міцна. За рік війни росіяни не змогли вибити нас з Марʼїнки, яка знаходиться майже у самому Донецьку. Вони, кидаючи шалені сили, не змогли нас звідти вибити. Більше півроку росіяни штурмують Бахмут – є ризики, що РФ досягне там успіху, але наступна лінія оборони настільки ж потужна і масштабна, і ціна цієї лінії дасть РФ розуміння того, що вони у глухому куті і далі воювати так само, як зараз, сенсу немає", - додав експерт.

Також він вважає, що російські окупаційні війська своїм наступом хочуть поліпшити позиції в Донецькій області і насправді готуються до подальшої оборони.

"Взагалі я схильний думати, що росіяни готуються до оборони. Вони хочуть покращити своє становище у Донецькій області. А те, що відбувається у Запорізькій вказує саме на те, що вони готуються до оборони. І навіть ці наступи росіяни здійснюють саме з метою покращення своїх передумов для оборони", - підкреслив Віктор Андрусів.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що агресор РФ під час свого нового наступу на Україну застосує іншу тактику. Ворог збирається діяти в рамках так званого повзучого поступового наступу і атакувати на двох напрямках – сході та півдні. На думку Резнікова, окупанти вже не намагатимуться захопити всю Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти Росії готові піти в атаку до річниці повномасштабного вторгнення на певному напрямку. Російський директор Володимир Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес сказав, що країні-окупанту Росії навряд чи вдасться досягти значних успіхів під час свого нового наступу. Як вважає військовий, загарбники, як і раніше, не вирішили питання з логістикою і підготовкою кадрів. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч чоловік ворогові не вдасться зробити прорив.

Дивіться повну версію інтерв'ю Віктора Андрусіва Главреду

Війна Росії проти України:

ЗСУ війська Росії війна на Донбасі війна Росії та України Віктор Андрусів
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