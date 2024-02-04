ЗСУ потрапили в оточення росіян: один дрон врятував цілу групу

Спантеличених росіян відволікла повітряна атака.

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Росіянам не вдалося утекти від українського дрона / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Українським захисникам вдалося врятуватися від оточення ворогом завдяки умілій роботі своїх побратимів - операторів БПЛА. Ті спрямували ударний дрон просто у групу загарбників, і цим відволікли увагу противника.

Неймовірні кадри порятунку усієї групи українських бійців опублікував 14-й окремий полк БпАК. На відзнятих з неба кадрах видно, як окупанти займають перший поверх приміщення, у якому в той момент перебували наші захисники.

Захисники не втрачали час і відправили на допомогу побратимам, які опинилися у пастці, ударний дрон. Той врізався у приміщення, де перебували окупанти - піднявся стовп диму.

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Бійцям ЗСУ вдалося оперативно покинути будівлю, поки противник був зайнятий атакою.

ЗСУ відбилися від загарбників завдяки дрону - дивіться відео:

Удари по росіянах - останні новини

У мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захопити російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Судячи з опублікованих відео, штурми населеного пункту коштували противнику великої кількості "похованої" техніки та живої сили.

Понад те, російські "воєнкори", а услід й пропагандистська помийка "Царьград", опублікували кадри бою українського Bradley і танка окупантів Т-90М, похвалившись живучістю своєї машини. Однак забули згадати, що бій завершився на користь західної техніки української армії.

А в Бєлгородській області бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд проти терористичних військ РФ. За словами українських розвідників, була замінована єдина дорога, по якій пересувалися окупанти на зазначеній ділянці, а також був атакований російський взводний опорний пункт.

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