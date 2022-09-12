ЗСУ ліквідували російського офіцера, коли той перебирався через Дніпро біля Антонівського мосту

ЗСУ ліквідували російського підполковника Павла Машатука / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода Анатолій Штефан

Українські військові ліквідували російського офіцера Павла Маташука, який разом з іншими окупантами намагався перебратись через Дніпро у районі Антонівського мосту. Про це заявив український офіцер Анатолій Штефан.

Смерть окупанта підтвердили навіть в РФ. Його ліквідували 1 вересня.

"Підполковник Павло Маташук зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава Нації! Смерть ворогам!" - написав Штефан.

Відомо, що раніше Маташук вбивав людей у Чечні та Сирії.

Повідомляється, що українські військові раніше вже намагалися ліквідувати російського підполковника, але тоді йому вдалося вижити. Того разу Маташук повернувся на війну після лікування.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

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