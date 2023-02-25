Маріуполь буде звільнено: Залужний розповів, як дав обіцянку маленькому хлопчикові

4-річний Ілля запитав у Залужного, чи буде Маріуполь знову Україною. Головнокомандувач ЗСУ пообіцяв дитині, що синьо-жовтий прапор майорітиме над містом.

Валерій Залужний пообіцяв, що Маріуполь буде звільнено / Фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що у 2023 році Маріуполь буде звільнено. Він пообіцяв маленькому хлопчикові на ім'я Ілля, що Україна повернеться в окуповане країною-агресором РФ місто.

Про розмову з дитиною Залужний розповів в інтерв'ю для спецпроекту "Рік" журналіста Дмитра Комарова.

За словами Залужного, хлопчик відвів його в сторону і поставив питання про те, чи буде Маріуполь знову Україною.

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"Це неможливо просто. Прям біля цього столу стояв хлопчисько. Його звали Ілля, по-моєму, йому роки чотири. Він взяв мене за руку і відвів убік", – розповів Головнокомандувач ЗСУ.

"Ми точно повернемося до Маріуполя, запитав він. Я кажу, так. Цього року. Коли діти таке говорять, це надихає", – додав Залужний.

Валерій Залужний впевнений, що в 2023 році Маріуполь буде звільнений / скріншот

Вибухи в окупованому Маріуполі

Увечері 21 лютого в Маріуполі пролунала серія вибухів. За даними Маріупольської міськради, їх було не менше 11-ти. Частина з них, ймовірно, це робота ворожої протиповітряної оборони.

Як повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, знищено місце базування окупантів і склад з боєкомплектом в аеропорту. Росіянам довелося підняти в небо авіацію.

Також в ніч на 22 лютого місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи по всій лінії фронту. Крім Маріуполя вибухи гриміли в окупованих Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому та Іловайську.

Після того, як у Маріуполі пролунала серія потужних вибухів, російські пропагандисти почали нити, що захисники України завдають ударів по об'єктах ворога "чимось новеньким".

Вибухи в Маріуполі прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона, зберігаючи інтригу, зазначила, що віддаленість тепер є дуже відносним поняттям.

"На даному етапі ми можемо лише констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", – сказала Гуменюк.

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